Tržište se još nije oporavilo od šlampavog natječaja HERA-e, a stigao novi nered

PIŠE KRIŽO KATINIĆ

Tek kad iznutra prihvatimo da smo smrtna bića, započet ćemo istinski život

Neke starije osobe to prihvaćaju mirno i spontano, dok drugima to, iz objektivnih i subjektivnih razloga, teško pada, tek kao nužni izlaz. Razočarani su u postignuća vlastitog života i opće civilizacije koja se toliko hvasta svojim postignućima… Što nam to govori?