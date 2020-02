Trumpova vlada: Gotova era kupovanja skulptura Boba Dylana u Mozambiku

Više za vojsku, a manje socijalnih programa. Tako se može sažeti proračun američkog predsjednika Donalda Trumpa za 2021. godinu koji je predstavio u ponedjeljak. Proračun koji iznosi 4,8 bilijuna (tisuća milijardi) dolara predviđa rast izdavanja za vojsku, u čemu su Sjedinjene Države već uvjerljivo prve u svijetu, za 0,3 posto, na 740 milijardi dolara.

Među programima u koje Trump želi više ulagati nalazi se i NASA kojoj vlada želi dati čak 12 posto sredstava više, između ostalog zbog osmišljavanja budućeg putovanja na Mars. Trump je namijenio i dodatne dvije milijarde dolara za gradnju zida na granici s Meksikom.

S druge strane, plan proračuna smanjio je potrošnju za obrazovanje za 8 posto, a Agencija za zaštitu okoliša ostala bi bez više od četvrtine sredstava. Trump predviđa i manja izdvajanja za pomoć siromašnima. Za čak 21 posto smanjila bi se i pomoć stranim državama.

– Smatramo da je era trošenja na statue Boba Dylana u Mozambiku ili na profesionalnu ligu u kriketu u Afganistanu gotova – rekao je direktor ureda za proračun Russell Vought. Trump je ranije obećavao smanjiti deficit, no to se neće dogoditi, a u 2020. on će iznositi čak 4,9 posto BDP-a.

Ovaj proračun ipak treba odobriti Kongres, a kako u Predstavničkom domu većinu imaju demokrati, to se gotovo sigurno neće dogoditi. Zbog toga će se on morati mijenjati kako bi se postigao kompromis.