Trumpov dvojac donio je Bliskom istoku krhki mir koji bi mogla održati korupcija

Bio je 8. listopada kada su u Egipat sletjeli posebni izaslanici američkog predsjednika za Bliski istok: Steve Witkoff i Jared Kushner. Istoga dana sastali su se na tajnoj lokaciji negdje u tamošnjem ljetovalištu Sharm el-Sheikh, s jednim od ključnih zapovjednika Hamasa, Khalilom al-Hayyom. Njega i Witkoffa u jednom trenutku pregovora o okončanju rata u Gazi povezalo je zajedničko iskustvo – gubitak sina. Samo pet dana kasnije, sporazum o toliko željenom miru je potpisan.– Spomenuo je to, a ja sam mu rekao da sam i sam izgubio sina i da smo obojica članovi jako lošeg kluba – roditelja koji su morali pokopati vlastitu djecu – rekao je Steve Witkoff kasnije za američku televiziju CBS.