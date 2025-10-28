Naši Portali
Renata Rašović
Renata Rašović

Trumpov dvojac donio je Bliskom istoku krhki mir koji bi mogla održati korupcija

28.10.2025. u 19:26

Steve Witkoff i Jared Kushner ključni su izaslanici američkog predsjednika koji im je dopustio, u odstupanju od diplomatskog protokola, da direktno razgovaraju s čelnim ljudima Hamasa

Bio je 8. listopada kada su u Egipat sletjeli posebni izaslanici američkog predsjednika za Bliski istok: Steve Witkoff i Jared Kushner. Istoga dana sastali su se na tajnoj lokaciji negdje u tamošnjem ljetovalištu Sharm el-Sheikh, s jednim od ključnih zapovjednika Hamasa, Khalilom al-Hayyom. Njega i Witkoffa u jednom trenutku pregovora o okončanju rata u Gazi povezalo je zajedničko iskustvo – gubitak sina. Samo pet dana kasnije, sporazum o toliko željenom miru je potpisan.– Spomenuo je to, a ja sam mu rekao da sam i sam izgubio sina i da smo obojica članovi jako lošeg kluba – roditelja koji su morali pokopati vlastitu djecu – rekao je Steve Witkoff kasnije za američku televiziju CBS.

Donald Trump Gaza Jared Kushner Steve Witkoff

