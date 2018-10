Trumpa zbog novog gafa ismijavaju na društvenim mrežama

Američkom predsjedniku Donaldu Trumpu dogodila se mala nezgoda zbog kojeg je postao predmet ismijavanja na društvenim mrežama.

Naime, Trumpa su kamere snimile kako u Minneapolisu izlazi iz službene limuzine i ulazi u predsjednički zrakoplov Air Force One dok mu je za cipelu zakvačen komad nekakvog papira.

Nagađa se da je riječ o salveti ili komadu WC-papira.

Trumpu je na samom ulazu u zrakoplovu papir pao s cipele da bi ga pokupio jedan od ljudi koji su ušli u zrakoplov nakon Trumpa.

Naravno, ovu nezgodicu iskoristili su mnogi na društvenim mrežama kako bi ismijali jednog od najmoćnijih ljudi na svijetu.

- Pitam se koliko je ljudi vidjelo WC-papir i uz smijeh reklo "Nemoj mu reći" - napisao je jedan tviteraš.

- To je savršena metafora za njegov mandat - napisao je drugi korisnik.

President Trump with toilet paper on his shoe as he boards Air Force One. A perfect metaphor for his Presidency.pic.twitter.com/UZm6iIaiog — James Melville (@JamesMelville) October 5, 2018

I wonder how many people saw the toilet paper and snickered, "Don't tell him." pic.twitter.com/FlFNzfWVwr — John Lurie (@lurie_john) October 5, 2018

In case you were wondering, yes, Donald Trump did board Air Force One with paper or a napkin stuck to his shoe today (via https://t.co/sQgMTPqjBc) pic.twitter.com/q1Gc89ZZl7 — Claudia Koerner (@ClaudiaKoerner) October 5, 2018

This video of President Trump with toilet paper on his shoe is 100% real. He was boarding Air Force One in Minneapolis earlier today. pic.twitter.com/wr0ZnXknCx — Beatrice-Elizabeth Peterson (@MissBeaE) October 5, 2018

Pogledajte video o misterioznim ljudima - tko su zelena djeca, svjedokinja Kennedyjeva ubojstva...