JD Vance sa suprugom stigao na Grenland, pa mu se omaklo: 'Ovdje je j****o hladno'

Američki otpredsjednik JD Vance i njegova supruga Usha Vance doputovali su na Grenland. Prema izjavi glasnogovornika potpredsjednika, Vance će biti informiran o arktičkoj sigurnosti te će se obratiti američkim vojnicima u bazi Pituffik. "Bit ćemo upoznati s vašim svakodnevnim aktivnostima, a zatim ćemo, kao što znate, razgovarati o interesu Trumpove administracije za Grenland," izjavio je Vance u bazi. "Trumpova administracija, predvođena predsjednikom, duboko je zainteresirana za arktičku sigurnost. Svi smo svjesni važnosti ovog pitanja koje će u nadolazećim desetljećima samo dobivati na značaju," dodao je. Dok je Vance govorio, stajao je pred osobljem koji su bili okupljeni oko dugačkih stolova s ​​tanjurima s hranom. Vance se našalio: "Mislio sam da poslužujem hranu, ali izgleda da su svi već dobili svoju hranu."Nakon ulaska u bazu, Vancea su čuli kako govori 'ovdje je j****o hladno'.

Ovaj posjet događa se u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump nastoji anektirati poluautonomni danski teritorij. Premijer Grenlanda okarakterizirao je posjet američkih dužnosnika kao "izuzetno agresivan čin." Dok se njegov zrakoplov približavao Grenlandu, JD Vance je objavio X-u: "Na putu smo i radujemo se tome!".

Posjet američkoj vojnoj bazi u Pituffiku na sjeveru arktičkog otoka dolazi samo nekoliko sati nakon što je nova proširena vladina koalicija, koja zasad želi zadržati veze s Danskom, predstavljena u glavnom gradu Nuuku. Novi premijer rekao je da Vanceov posjet pokazuje "nedostatak poštovanja" i pozvao na jedinstvo uslijed "vanjskog pritiska". Danski kralj je na društvenim mrežama objavio priopćenje u kojem je rekao: "Živimo u izmijenjenoj stvarnosti. Ne bi trebalo biti sumnje da su moja ljubav prema Grenlandu i moja povezanost s narodom Grenlanda netaknuti", rekao je kralj Frederik. Američko izaslanstvo također uključuje i savjetnika za nacionalnu sigurnost Mikea Waltza i ministra energetike Chrisa Wrighta.

Prema originalnom planu, supruga JD-ja Vance trebala je posjetiti utrku psećih zaprega s Waltzem, iako ih onamo nisu pozvale ni vlasti Grenlanda ni vlasti Danske. Zbog javnih prosvjeda i bijesnih reakcija Grenlanda i Danske američko izaslanstvo samo je odletjelo u vojnu bazu i neće se susreti s javnošću. Pituffik je smješten na najkraćoj ruti iz Europe u Sjevernu Ameriku i ključan je za američki sustav ranog upozoravanja na balističke projektile.

Prijetnja da Rusija i Amerika zajednički iskorištavaju Arktik u podjeli velikih sila još je jedan izazov za Europu u ovom novom Trumpovom svjetskom poretku. A Grenland je uhvaćen u sredini. Trump je rekao kako misli da će se američka aneksija Grenlanda "dogoditi". Rekao je to pred glavnim tajnikom NATO-a u Bijeloj kući kao da je zauzimanje teritorija druge članice saveza sasvim normalno. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte nije se protivio toj ideji. I predsjednik Trump i njegov potpredsjednik kažu da Amerika treba Grenland zbog sigurnosti. Amerika tamo već ima vojnu bazu i mogla bi zatražiti izgradnju još. Vance također kaže da je Danska zanemarila Grenland. Danska zapravo subvencionira teritorij u iznosu od 480 milijuna funti godišnje, piše Sky News.

U stvarnosti, ono što Trumpova administracija traži na Grenlandu je ono što izgleda traži u Ukrajini. Rudno bogatstvo. Grenlanđani su za Sky News rekli da su prijetnje Trumpa nešto više od gangsterske obrane, prijetnja s ciljem izvlačenja materijalne dobiti. Među Grenlanđanima nema interesa za američkim preuzimanjem vlasti i nimalo oduševljenja potpredsjednikom i njegovom ženom.

Američki dužnosnici navodno su ovog tjedna išli od vrata do vrata i pitali bi li netko želio upoznati drugu damu Amerike. Nitko nije rekao da. Vanceovi su morali smanjiti broj posjeta i sada su posjetili samo u američku bazu u Pittufiku. Ali čini se da je Trumpova administracija na ovaj ili onaj način odlučna steći više teritorija i čini se da je Grenland na vrhu popisa. Putin je možda uvjerio njenog predsjednika da je u njegovom najboljem interesu da dijeli svijet s Rusijom, što god to značilo za američke saveznike. To je izazov s kojim će se morati suočiti.