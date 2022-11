Trump se snimkom obratio biračima: 'Ostanite u redovima. Puno loših stvari se događa!'

U SAD-u se trenutno održavaju međuizbori na kojima američki građani biraju zastupnike u Zastupničkom domu, Senatu, kao i guvernere 36 saveznih država.

Iako se rezultati još čekaju, bivši predsjednik Donald Trump poslao je video poruku svojim biračima putem Twitter računa svog pristaše Richarda Grenella.

Hey Arizona - President Trump has a message for you. pic.twitter.com/LHcrZW3PeR