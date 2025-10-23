Trump promijenio recept Coca-Cole

Kako navodi Fox Business , Coca-Cola počinje na tržište izbacivati napitak napravljen po recepturi sa šećerom od trske, mjesecima nakon što je američki predsjednik Donald Trump potaknuo tvrtku putem društvenih mreža da izbaci iz svog proizvoda jeftiniji visoko-fruktozni kukuruzni sirup.

Glasnogovornik Coca-Cole rekao je i New York Postu da već ove jeseni da odabrana tržišta širem SAD-a počinju na police dolaziti nove staklene boce. „Ovo daje potrošačima klasičan i bezvremenski način da uživaju u našem Coca-Cola Original Tasteu napravljenom s američkim šećerom od trske“, dodao je. Financijski direktor Coca-Cole, John Murphy, rekao je za Bloomberg da će lansiranje biti postupno. „Bit će limitirano uvođenje“, rekao je. „Dostupna količina šećera od trske u Sjedinjenim Državama je ograničena.“

Donald J. Trump Truth Social 07.16.25 04:19 PM EST



I have been speaking to Coca-Cola about using REAL Cane Sugar in Coke in the United States, and they have agreed to do so. I’d like to thank all of those in authority at Coca-Cola. This will be a very good move by them — You’ll… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 16, 2025

„Razgovarao sam s tvrtkom Coca-Cola o korištenju PRAVOG šećera od trske u Coca-Coli u Sjedinjenim Državama, i oni su pristali to učiniti,“ napisao je Trump tada na Truth Socialu. „Želio bih zahvaliti svima na odgovornim pozicijama u Coca-Coli. Ovo će biti vrlo dobar potez s njihove strane — vidjet ćete. Jednostavno je bolja!“.

U 1980-ima je div u industriji pića zamijenio šećer od trske, koji je imao visoke carine, visoko-fruktoznim kukuruznim sirupom. Visoko-fruktozni kukuruzni sirup bio je jeftinija alternativa zbog subvencija za uzgoj kukuruza. Iako rijetkost, meksička se Coca-Cola, napravljena s "pravim" šećerom i prodavana u staklenim bocama, i dalje uvozi u SAD, no obično nosi višu prodajnu cijenu.