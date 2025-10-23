Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
REVOLUCIJA U LIMENCI

Trump promijenio recept Coca-Cole

Foto: JEENAH MOON/REUTERS/Pixabay
VL
Autor
Šimun Ilić
23.10.2025.
u 09:46

Coca Cola u Americi nakon više desetljeća vraća šećernu trsku umjesto visoko-fruktoznog kukuruznog sirupa

Kako navodi Fox Business, Coca-Cola počinje na tržište izbacivati napitak napravljen po recepturi sa šećerom od trske, mjesecima nakon što je američki predsjednik Donald Trump potaknuo tvrtku putem društvenih mreža da izbaci iz svog proizvoda jeftiniji  visoko-fruktozni kukuruzni sirup.

Glasnogovornik Coca-Cole rekao je i New York Postu da već ove jeseni da odabrana tržišta širem SAD-a počinju na police dolaziti nove staklene boce. „Ovo daje potrošačima klasičan i bezvremenski način da uživaju u našem Coca-Cola Original Tasteu napravljenom s američkim šećerom od trske“, dodao je. Financijski direktor Coca-Cole, John Murphy, rekao je za Bloomberg da će lansiranje biti postupno. „Bit će limitirano uvođenje“, rekao je. „Dostupna količina šećera od trske u Sjedinjenim Državama je ograničena.“

„Razgovarao sam s tvrtkom Coca-Cola o korištenju PRAVOG šećera od trske u Coca-Coli u Sjedinjenim Državama, i oni su pristali to učiniti,“ napisao je Trump tada na Truth Socialu. „Želio bih zahvaliti svima na odgovornim pozicijama u Coca-Coli. Ovo će biti vrlo dobar potez s njihove strane — vidjet ćete. Jednostavno je bolja!“. 

U 1980-ima je div u industriji pića zamijenio šećer od trske, koji je imao visoke carine, visoko-fruktoznim kukuruznim sirupom. Visoko-fruktozni kukuruzni sirup bio je jeftinija alternativa zbog subvencija za uzgoj kukuruza. Iako rijetkost, meksička se Coca-Cola, napravljena s "pravim" šećerom i prodavana u staklenim bocama, i dalje uvozi u SAD, no obično nosi višu prodajnu cijenu. 

FOTO Pogledajte ovaj luksuzni stan: Nalazi se na atraktivnoj lokaciji, a uz njega se prodaje i apartman
1/30
Ključne riječi
Truth Social SAD Donald Trump Coca-Cola

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja