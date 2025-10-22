Trump ga pomilovao, sada opet uhićen jer je prijetio političaru

Muškarac osuđen za sudjelovanje u napadu na američki Kapitol 6. siječnja 2021. godine, kojeg je poslije pomilovao predsjednik Donald Trump, uhićen je zbog optužbi da je prijetio ubojstvom visokorangiranom demokratskom članu Kongresa. Policija države New York u nedjelju je priopćila da je Christopher Moynihan (34) uhićen "zbog terorističke prijetnje". Zajednička radna skupina za terorizam Federalnog istražnog ureda (FBI-JTTF) obavijestila je policiju da je Moynihan "zaprijetio ubojstvom člana Kongresa". Vodeći demokratski zastupnik Hakeem Jeffries, kongresmen iz države New York, u utorak je zahvalio policiji "na njihovoj brzoj i odlučnoj akciji uhićenja opasne osobe koja mi je uputila vjerodostojnu prijetnju smrću s namjerom da je i provede".

– Uhićenu osobu, zajedno s tisućama nasilnih kriminalaca koji su upali u američki Kapitol tijekom napada 6. siječnja, pomilovao je Donald Trump prvog dana predsjedničkog mandata. Od masovnog pomilovanja koje se dogodilo ranije ove godine mnogi pušteni kriminalci počinili su dodatne zločine diljem zemlje. Nažalost, naši hrabri muškarci i žene u policiji prisiljeni su provoditi svoje vrijeme čuvajući naše zajednice od tih nasilnih pojedinaca koji nikada nisu trebali biti pomilovani – podsjetio je Jeffries.

Moynihan je 2022. proglašen krivim za ometanje službenog postupka, što je kazneno djelo, te se izjasnio krivim za ukupno pet povezanih djela. Osuđen je na 21 mjesec zatvora. Prema podacima američkog ministarstva pravosuđa, više od 1500 osoba optuženo je za kaznena djela povezana s upadom u Kapitol. Trump je potpisao izvršnu uredbu o pomilovanju gotovo svih osuđenika povezanih s neredima 2021. godine.

Prema sudskim dokumentima, Moynihan je u tekstualnim porukama napisao: "Hakeem Jeffries održat će govor za nekoliko dana u New Yorku. Ne mogu dopustiti da ovaj terorist živi. Čak i ako me budu mrzili, mora biti eliminiran, ubit ću ga za budućnost."

Dana 6. siječnja 2021. Trumpovi pristaše nasilno su upali u sjedište američkog Kongresa u Washingtonu, gdje se u to vrijeme trebao potvrditi izborni poraz republikanaca od Joea Bidena. Gomila koju je potaknuo Trump, a koji je održao skup kako bi promovirao tvrdnje o izbornoj prijevari, nasilno je ušla u zgradu.