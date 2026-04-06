Trump otkrio detalje spašavanja časnika: 'Popeo se na ogromnu liticu i skrivao u pukotini na području prepunom terorista'

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je otkrio nove detalje o dramatičnih 36 sati koje je američki pukovnik, poznat pod kodnim imenom "Dude Bravo 44", proveo iza neprijateljskih linija u Iranu, obilno krvareći prije nego što je spašen. Oboreni časnik za oružne sustave Zračnih snaga, koji je bio "teško ozlijeđen", popeo se uz liticu višu od kilometra i pol. Sam si je pružio prvu pomoć dok se skrivao u pukotini na području "prepunom terorista", prije nego što su ga američke snage, kako je rekao Trump, čudesno prebacile na sigurno, iako se njihov zrakoplov zamalo zaglavio u mokrom pijesku.

"U vojsci Sjedinjenih Država ne ostavljamo nijednog Amerikanca iza sebe. To ne radimo", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. Izdržljivost zarobljenog zrakoplovca i njegova "apsolutna posvećenost preživljavanju" bile su, prema riječima generala Dana Cainea, predsjednika Združenog stožera, za pamćenje. Spasioci su potom pokazali "zapanjujuću razinu vještine" u uspješnom izvlačenju iz "opasnog planinskog terena", rekao je Trump. Pilot borbenog zrakoplova F-15E, koji je oboren u noći s četvrtka na petak, brzo je lociran i spašen južno od Isfahana u Iranu. No pukovnik je pao na "znatnoj udaljenosti" od pilota i nije ga se moglo lako locirati, rekao je Trump.

Teško ozlijeđeni zrakoplovac morao je ostati na životu dok su Sjedinjene Države pokrenule "jednu od najvećih, najsloženijih i najopasnijih borbenih potraga… ikada pokušanih u vojsci", rekao je predsjednik. "Herojski časnik za oružne sustave F-15 izbjegavao je zarobljavanje na tlu u Iranu gotovo 48 sati. To je dugo vrijeme kada ste u teškom stanju i kada krvarite", rekao je Trump. U operaciji je sudjelovalo ukupno 155 vojnih zrakoplova, uključujući četiri bombardera, 64 lovca, 48 zrakoplova za opskrbu gorivom i 13 spasilačkih letjelica, prenosi NY Post. "Velik dio toga bila je varka", objasnio je predsjednik. "Željeli smo da (iranske snage) misle da je na drugoj lokaciji". Mnogi zrakoplovi morali su letjeti nisko kao dio operacije, što ih je izlagalo potencijalno smrtonosnoj vatri, rekao je Trump.

"Imali smo helikopter pun rupa od metaka", rekao je. Trump je opisao kako su vojni zrakoplovi sletjeli na poljoprivredno polje i sastavili tri mala helikoptera kako bi spasili ozlijeđenog pilota bez ijedne žrtve. Ispričao je i kako se spasioci i pukovnik kojeg su spašavali zamalo nisu uspjeli izvući. Došlo je do problema s "mokrim pijeskom" i "težinom" zrakoplova kojim su pokušavali ponovno poletjeti, rekao je Trump. "Imali smo… sve ljude koji su se vraćali u zrakoplove, i oni su se poprilično zaglavili. A imali smo i rezervni plan koji je bio nevjerojatan", rekao je. Prije nego što je spašavanje uspjelo, "rekao bih da je to nemoguće", dodao je Trump.

"Najvažniji čimbenik uspješne spasilačke operacije je borbeni duh u srcu tog oborenog pilota. Njihova volja za preživljavanjem, njihova volja za izbjegavanjem zarobljavanja, njihova volja za oporavkom – to je sve. U ovom slučaju, apsolutna posvećenost preživljavanju tog člana posade omogućila je velik dio naših napora", rekao je general Caine. "Na kraju, i najvažnije, za Dude Bravo 4-4 – dobrodošao kući. Odlično obavljen posao", zaključio je general. Trump je rekao da su spasioci pokazali "zapanjujuću razinu vještine". "Vrlo cijenjeni" pukovnik pao je dalje od pilota F-15E, "bio je teško ozlijeđen i ostao zarobljen na području prepunom terorista iz Iranske revolucionarne garde", nastavio je. Iran je koristio pse tragače kako bi pokušao locirati oborenog zrakoplovca, ali bez uspjeha, prema američkim vojnim izvorima.

"Dobili su snažan poticaj da pronađu tog pilota", dodao je Trump. "Unatoč opasnosti, časnik je slijedio svoju obuku i popeo se u opasni planinski teren te krenuo prema većoj visini, što je dio obuke kako bi izbjegao zarobljavanje". "Želite se što više udaljiti jer svi odmah idu na mjesto pada. Želite biti što dalje možete", rekao je, dodajući da je član posade "prilično obilno krvario" zbog ozljeda i morao sam sebi pružiti pomoć prije nego što je uspio kontaktirati "američke snage i poslati svoju lokaciju". Direktor CIA-e John Ratcliffe rekao je da je njegova agencija sudjelovala u "operaciji obmane" kako bi pomogla u spašavanju zrakoplovca. Kazao je da je CIA pomogla "zbuniti Irance koji su očajnički tragali za našim zrakoplovcem" te je također "upotrijebila ljudske izvore i napredne tehnologije" kako bi ga pronašla, usporedivši potragu s "traženjem jednog zrna pijeska usred pustinje".

"Naši obavještajni podaci pokazuju da su Iranci bili posramljeni i na kraju poniženi uspjehom ove odvažne spasilačke operacije", dodao je Ratcliffe. Trump je rekao da su neki vojni čelnici bili protiv spašavanja oborenog američkog pilota tijekom vikenda, strahujući od pogibije stotina američkih vojnika. "Nisu svi bili za", rekao je Trump, naglasivši da su general Dan Caine i ministar obrane Pete Hegseth, koji je bio uz njega, "bili potpuno za". "Bilo je vojnih ljudi koji su rekli: 'To se jednostavno ne radi, ne ide se u srce vrlo moćne vojske'", rekao je predsjednik. "Bilo je ljudi unutar vojske koji su smatrali da to nije mudro". Trump je potom zamolio Cainea da kaže koliko je vojnika sudjelovalo u operaciji, na što je general odgovorio: "Rado bih to zadržao u tajnosti".

"Bilo ih je stotine", dodao je predsjednik. "Stotine ljudi mogle su poginuti, zato su neki u vojsci smatrali da to nije mudra odluka". Iran je bio "posramljen i ponižen" ovom hrabrom akcijom spašavanja, rekao je Hegseth. "Na kraju se pokazalo da je to bila nemoćna iranska prijetnja", rekao je o upozorenjima Irana upućenima SAD-u. "Danas, kao što je rekao direktor CIA-e, iranska vojska je posramljena i ponižena – i treba biti". Dužnosnik je istaknuo da je pukovnik spašen tijekom uskrsnog vikenda. "Kada je napokon uspio aktivirati svoj signal za pomoć, njegova prva poruka bila je jednostavna i snažna. Poslao je poruku: 'Bog je dobar'", ispričao je Hegseth. "U tom trenutku izolacije i opasnosti, njegova vjera i borbeni duh došli su do izražaja", rekao je. "Oboren u petak, na Veliki petak, skriven u špilji, pukotini cijelu subotu, i spašen u nedjelju. Iz Irana je izvučen dok je sunce izlazilo na Uskrsnu nedjelju – pilot je ponovno rođen".