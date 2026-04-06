Rat bukti, oni se bogate? U jeku sukoba s Iranom Trumpovi sinovi ulaze u posao s dronovima

Američka tvrtka za proizvodnju dronova Powerus, koju podupiru najstariji sinovi američkog predsjednika Donalda Trumpa, pokušava sklopiti poslove u zemljama Perzijskog zaljeva – upravo u trenutku kada su te države izložene napadima Irana i oslanjaju se na američku vojnu zaštitu, piše Los Angeles Daily News.

Tvrtka sa sjedištem na Floridi nedavno je objavila da joj se pridružuju Eric Trump i Donald Trump Jr., čime se otvara mogućnost da obitelj američkog predsjednika financijski profitira u kontekstu rata koji je pokrenula administracija njihova oca. – Te su zemlje pod ogromnim pritiskom da kupuju od predsjednikovih sinova kako bi dobile ono što žele – upozorio je Richard Painter, bivši glavni etički savjetnik Bijele kuće za vrijeme Georgea W. Busha. Dodao je kako bi ovo mogao biti prvi slučaj da predsjednička obitelj izravno zarađuje na ratu koji nije odobrio Kongres.

Iz Powerusa, međutim, poručuju da nude tehnologiju koja može spasiti živote. Suosnivač Brett Velicovich rekao je da trenutačno provode demonstracije u više zemalja Bliskog istoka, gdje predstavljaju dronove-presretače namijenjene obrani od napada. – Imamo tehnologiju koja može spašavati živote – rekao je, ne želeći otkriti o kojim je državama riječ. Suradnja s Trumpovim sinovima mogla bi im donijeti značajne vlasničke udjele u kompaniji, koja se pozicionira za potencijalno unosne vojne ugovore. Posebno se ističe američki program vrijedan 1,1 milijardu dolara za razvoj domaće proizvodnje naoružanih dronova, nakon zabrane uvoza iz Kine.

Velicovich ističe kako je riječ o globalnoj utrci. – U ratu smo, u utrci naoružanja. Ako ne budemo brzi, Amerika će izgubiti – poručio je. Trumpovi sinovi u posljednje su vrijeme značajno proširili svoje poslovne interese, od kriptovaluta do obrambene industrije, a ova inicijativa dodatno je otvorila pitanje mogućeg sukoba interesa.