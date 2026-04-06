Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
u zemljama Perzijskog zaljeva

Rat bukti, oni se bogate? U jeku sukoba s Iranom Trumpovi sinovi ulaze u posao s dronovima

FILE PHOTO: World Liberty Financial and ALT5 Sigma at the Nasdaq Market, in New York
EDUARDO MUNOZ/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
06.04.2026.
u 22:15

Tvrtka sa sjedištem na Floridi nedavno je objavila da joj se pridružuju Eric Trump i Donald Trump Jr., čime se otvara mogućnost da obitelj američkog predsjednika financijski profitira u kontekstu rata koji je pokrenula administracija njihova oca

Američka tvrtka za proizvodnju dronova Powerus, koju podupiru najstariji sinovi američkog predsjednika Donalda Trumpa, pokušava sklopiti poslove u zemljama Perzijskog zaljeva – upravo u trenutku kada su te države izložene napadima Irana i oslanjaju se na američku vojnu zaštitu, piše Los Angeles Daily News.

Tvrtka sa sjedištem na Floridi nedavno je objavila da joj se pridružuju Eric Trump i Donald Trump Jr., čime se otvara mogućnost da obitelj američkog predsjednika financijski profitira u kontekstu rata koji je pokrenula administracija njihova oca. – Te su zemlje pod ogromnim pritiskom da kupuju od predsjednikovih sinova kako bi dobile ono što žele – upozorio je Richard Painter, bivši glavni etički savjetnik Bijele kuće za vrijeme Georgea W. Busha. Dodao je kako bi ovo mogao biti prvi slučaj da predsjednička obitelj izravno zarađuje na ratu koji nije odobrio Kongres.

Iz Powerusa, međutim, poručuju da nude tehnologiju koja može spasiti živote. Suosnivač Brett Velicovich rekao je da trenutačno provode demonstracije u više zemalja Bliskog istoka, gdje predstavljaju dronove-presretače namijenjene obrani od napada. – Imamo tehnologiju koja može spašavati živote – rekao je, ne želeći otkriti o kojim je državama riječ. Suradnja s Trumpovim sinovima mogla bi im donijeti značajne vlasničke udjele u kompaniji, koja se pozicionira za potencijalno unosne vojne ugovore. Posebno se ističe američki program vrijedan 1,1 milijardu dolara za razvoj domaće proizvodnje naoružanih dronova, nakon zabrane uvoza iz Kine.

Velicovich ističe kako je riječ o globalnoj utrci. – U ratu smo, u utrci naoružanja. Ako ne budemo brzi, Amerika će izgubiti – poručio je. Trumpovi sinovi u posljednje su vrijeme značajno proširili svoje poslovne interese, od kriptovaluta do obrambene industrije, a ova inicijativa dodatno je otvorila pitanje mogućeg sukoba interesa.
Ključne riječi
Donald Trump Jr. Eric Trump

Komentara 2

Pogledaj Sve
HO
homofobic
22:58 06.04.2026.

Ja sam bio nepravedan prema "novonarima" s Filozofskog fakulteta! Ocito je da su i americki novinari diplomirali na Filozofskom fakultetu (na Balkanu) ili s=je dovoljno biti "novinar" pa ocekivati da netko u ratno doba ulaze novce u frizeraje i kozmeticke salone a ne u oruzje!

HO
homofobic
22:52 06.04.2026.

Pokusat cu, uz pomoc ostalih komentatora na forumu, pojasniti onima koji ne razumiju zasto netko nudi da se pridruzi proizvodacu dronova (oni vjetojatno proizvodacu nesto nude sto njemu nedostaje) ali proizvodac moze kazati da mu ne trebaju novi partneri. Hajde sada pojasniti zasto dronove! Recimo da je ljetna sezona i imate stand uz more na pjescanoj plazi. Da li cete prodavati kuhano vino i pecene kestene ili sladoled i limunadu?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!