Trump: Odbacite vječite proroke katastrofe i rast ćete rekordno, kao SAD

Po pedeseti, jubilarni put zaredom u švicarskom Davosu jučer je počeo godišnji Svjetski ekonomski forum, na kojem su okupljeni vodeći poslovni ljudi, političari, intelektualci i novinari kako bi raspravljali o gorućim svjetskim problemima.

Ovaj put u Davosu se okupilo više od 3000 šefova država, znanstvenika i najvećih poslovnih ljudi svijeta kako bi sudjelovali na cijelom nizu rasprava i sastanaka. Ipak, u svoj toj masi, jučerašnji, prvi dan Davosa obilježile su dvije osobe potpuno suprotnih stajališta.

Boksačkim rječnikom rečeno, u jednom kutu stajao je američki predsjednik Donald Trump, dok je s druge strane “ringa” klimatska aktivistica Greta Thunberg, švedska tinejdžerka poznata po svojim radikalnim stavovima za sprečavanje klimatskih promjena.

Radikalni zahtjevi

Upravo su klimatske promjene i izvanredno stanje oko globalnog zagrijavanja najvažnije pitanje ovogodišnjeg Davosa. A zahtjevi koje Greta Thunberg postavlja pred svjetske lidere nisu jednostavni, a ni realni.

– Tražit ćemo da na ovogodišnjem forumu sve tvrtke, banke, institucije i vlade odmah zaustave sva ulaganja u iskorištavanje fosilnih goriva i njihovo rudarenje, da odmah ukinu sve subvencije za fosilna goriva te se kompletno odmaknu od fosilnih goriva. Ne želimo da to bude učinjeno do 2050., 2030., pa čak ni do 2021., želimo da to bude učinjeno odmah i sada – ustvrdila je Greta Thunberg.

Forum je otvoren upravo nastupom klimatskih aktivista. Nakon što je prikazan kratki film o novom valu mladih klimatskih aktivista koji stasaju diljem planeta, govornicu su, kao uvod, zauzeli Greta Thunberg, ali i cijeli niz mladih aktivista poput šesnaestogodišnjeg Salvadora Gomez-Colona iz Portorika, ili osamnaestogodišnje Natashe Wang Mwanse iz Zambije. Svi su oni izašli s idejom kako “starije generacije imaju iskustvo, no mi imamo ideje i energiju”.

Upravo u isto vrijeme kad su ovi mladi klimatski aktivisti počeli razlagati svoje ideje i prijedloge na panel-diskusiji, u zračnu luku Zürich sletio je Air Force One, službeni avion predsjednika Trumpa koji se po slijetanju odmah prebacio u helikopter koji ga je prebacio u Davos. Čuvši kako je Trump poletio prema forumu, Thunberg je samo kratko prokomentirala: “Bilo bi bolje za okoliš da su išli vlakom...”

S približavanjem Trumpa Davosu počele su se jače puniti i dvorane centra u kojemu se forum održava. Jer, očito je, iako su klimatske promjene doista ozbiljan problem, Greta Thunberg i njeni pratioci nisu dovoljno snažan razlog da najbitniji sudionici foruma poslušaju raspravu. S američkim predsjednikom situacija je pak znatno drugačija.

Čim je stao za govornicu, Trump je skrenuo priču. Više tema nisu bile klimatske promjene, već uspješnost američke privrede.

– Ponosan sam da mogu reći kako su SAD u ekonomskom usponu kakav nije nikada viđen. Amerika cvjeta i pobjeđuje kao nikada prije...Godine ekonomske stagnacije zamijenio je bujajući gejzir gospodarskih prilika – poručio je Trump s pozornice u Davosu, napominjući kako je njegova administracija stvorila 7 milijuna novih radnih mjesta, 12 tisuća novih tvornica...

– Vrijeme skepticizma je gotovo. Ljudi se vraćaju natrag u SAD i zahvaljujem tvrtkama koje su svoje poslove vratile u zemlju – ustvrdio je Trump.

Na kraju izlaganja ipak se osvrnuo na klimatske promjene, ali i na aktiviste poput Grete Thunberg, ne spominjući je imenom dok je ona pratila njegovo izlaganje.

– Moramo odbaciti vječite proroke katastrofe i njihova apokaliptična predviđanja. Nije sada vrijeme za pesimizam. Vrijeme je za optimizam. Ja duboko vjerujem u okoliš, on je za mene vrlo bitan. Želim najčistiju vodu i zrak – ustvrdio je Trump da bi na kraju i formalno potvrdio kako će se SAD priključiti inicijativi sadnje tisuću milijardi stabala, što je inicijativa Svjetskog ekonomskog foruma. Riječ je o projektu koji je pokrenuo američki poduzetnik i milijarder Marc Benioff sa svojom tvrtkom Salesforce. On je također slušao Trumpov govor u Davosu.

“Najgori govor ikad”

Nobelom nagrađeni ekonomist Joseph Stiglitz, također prisutan u Davosu, ocijenio je da je Trump svojim govorom lažno prikazao stanje američke ekonomije. Kritizirao je nadalje Trumpa jer se u govoru nije osvrnuo na pitanje klimatskih promjena. – Kao da ono što vidimo svojim očima nije pred nama. To je nevjerojatno – rekao je Stiglitz. Slično misli i čelnik njemačkih Zelenih Robert Habeck.

– Ovo je najgori govor koji sam ikada čuo. Samohvalisanje, neznanje, nepoštovanje svih, besmisao, bez percepcije globalnih problema... On je protivnik. On je za sve probleme koje danas imamo – žestio se Habeck, čelnik trenutno druge najveće njemačke stranke.

Ni predstavnici Greenpeacea nisu bili impresionirani Trumpovom najavom priključivanja akciji sadnje drveća, ustvrdili su da to nije dovoljan odgovor klimatskoj izvanrednoj situaciji. A potom se za govornicu vratila Greta Thunberg koja Trumpa očito vidi kao globalnog neprijatelja klime broj jedan.

– Sadnja drveća je dobra, ali ne i dovoljna, ni približno dovoljna. Mi ne trebamo smanjiti emisije stakleničkih plinova, trebamo ih potpuno zaustaviti – ustvrdila je Greta Thunberg.