Trump o sankcijama Moskvi: 'Upotrijebit ću ih ako bude potrebno'

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u petak da još nije odlučio hoće li uvesti sankcije protiv Rusije koje razmatra američki Senat.

Senat SAD-a razmatra prijedlog zakona kojim bi se Rusiji nametnule stroge sankcije, kao i sekundarne sankcije zemljama koje trguju s Rusijom, zbog rata u Ukrajini. "Nisam odlučio upotrijebiti ih", rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One u petak. "Upotrijebit ću ih ako bude potrebno."

U četvrtak je Trump u razgovoru s novinarima prije sastanka s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, rekao da vjeruje da će "u nekom trenutku" doći do mira između Rusije i Ukrajine". Na pitanje hoće li uvesti daljnje sankcije Rusiji, Trump je tom prilikom odgovorio: "Kad vidim trenutak u kojem se to neće zaustaviti... bit ćemo vrlo, vrlo, vrlo strogi. I to bi moglo biti prema objema zemljama, iskreno. Znate, za tango je potrebno dvoje."