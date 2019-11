Trump: Nigel, udružite se ti i Boris u nezaustavljivu silu

U nevjerojatnom, gotovo polusatnom javljanju uživo u radijsku emisiju koju na digitalnoj radiostanici LBC vodi žestoki britanski euroskeptik i predsjednik stranke Brexit Nigel Farage, američki predsjednik Donald Trump potaknuo je Faragea i britanskog premijera Borisa Johnsona da udruže snage jer bi zajedno bili “nezaustavljiva sila”, a usput je pokušao diskreditirati Europsku uniju kao projekt koji sputava države članice.

– Europska unija sputava i vas, kao i druge zemlje u EU. Imate zemlje, Italiju i druge, kojima bi iskreno bilo puno bolje bez EU. Ali ako oni žele imati Uniju, to je u redu – rekao je Trump u jednom trenutku tijekom intervjua ponovno se vraćajući u ulogu prvog američkog predsjednika u povijesti koji javno nagovara europske države da izađu iz EU.

Vjetar u leđa Farageu

Farage je ekskluzivni telefonski intervju s Trumpom obavio u četvrtak navečer, na dan koji je trebao biti posljednji dan britanskog članstva u EU, ali je na kraju ispao prvi dan kampanje za izvanredne izbore: Brexit je, naime, odgođen s 31. listopada na 31. siječnja, a izbori u Ujedinjenom Kraljevstvu raspisani su za 12. prosinca. Premijer Johnson je već prvog dana u kampanji počeo uvjeravati birače da podrže njegovu Konzervativnu stranku kako bi u novom parlamentu dobio većinu potrebnu za ratifikaciju “novog, sjajnog” sporazuma o povlačenju, koji je dogovorio s EU. No, Trump je u razgovoru s Farageom poremetio tu Johnsonovu priču jer je opisao Johnsonov sporazum o Brexitu kao nepovoljan za sklapanje potpuno slobodnih trgovinskih odnosa sa SAD-om.

– Da budem iskren, prema određenim aspektima tog sporazuma, s nama ne možete trgovati – rekao je Trump. Iako Johnson tvrdi da njegova verzija sporazuma, za razliku od verzije Therese May, omogućava UK-u da sklapa sporazume o slobodnoj trgovini jer Velika Britanija ne ostaje u carinskoj uniji s EU nakon Brexita, Trump očito cilja na činjenicu da su i po Johnsonovu sporazumu Britanci nakon Brexita spremni prihvaćati europske standarde koji se tiču prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda.

Foto: Reuters/Pixsell

Trumpova izjava direktno pomaže Farageu i njegovoj stranci Brexit, koji zagovaraju izlazak iz EU bez ikakvog sporazuma s EU.

– Htio bih vidjeti da ti i Boris idete zajedno jer biste imali zaista fantastične brojke. On gaji veliko poštovanje i simpatije prema tebi, ne znam znaš li to. Želio bih da se vas dvojica povežete, to bi bila sjajna stvar – rekao je Trump Farageu, koji je dugo godina jedan od vodećih britanskih euroskeptika, ali nikad nije bio zastupnik u britanskom, već samo u Europskom parlamentu.

– Ako odustane od tog očajnog sporazuma s EU i bori se na izborima s idejom da želimo samo trgovinski odnos s EU, ne i političko miješanje, ja bih ga podržao. Nadajmo se da će on doći na tu poziciju – odgovorio je Farage.

Ponuda za Brexit-savez

Na skupu svoje stranke Brexit, Farage je jučer ponovio taj prijedlog Johnsonu: odustani od sporazuma s EU i stranka Brexit neće raditi probleme. Rok koji je Farage dao Johnsonu je do 14. studenog. U suprotnom, ne prihvati li Johnson Farageovu ponudu, stranka Brexit istaknut će svoje kandidate u svim izbornim jedinicama i voditi kampanju koja će svakom biraču-brexitovcu objasniti da je Johnsonov sporazum izdaja.

– Odbaci sporazum. To nije Brexit. Odbaci sporazum. Jer ako ljudi otkriju što si potpisao, neće im se svidjeti – rekao je Farage na skupu svoje stranke, ali govoreći kao da se obraća direktno Johnsonu.

– Boris nam govori da je to novi, sjajni sporazum, ali nije. To je loš, stari Brexit. To ne donosi vraćanje kontrole nad našim zakonima, ni nad našim novcem ni nad našim granicama – dodao je Farage.