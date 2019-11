Bez podrške republikanaca opoziv će doživjeti debakl

Zastupnički dom američkog Kongresa izglasao je da službeno započinje proces opoziva (impeachment) predsjednika Donalda Trumpa. Glasalo se gotovo striktno po stranačkim linijama, a rezultat je bio 232 za opoziv i 196 protiv. Rezultat glasanja omogućio je da počne javni postupak svjedočenja koja će prenositi televizija. Tu bi moglo biti i vrlo dramatičnih trenutaka, a taj javni dio počet će za dva tjedna i mogao bi potrajati do kraja godine.

Dodatna podjela nacije

Demokratska većina u Zastupničkom domu očekuje da će prije kraja ove godine biti održano i glasanje o opozivu. Nitko ne dvoji o rezultatu – Zastupnički dom s demokratskom većinom sigurno će izglasati opoziv za Trumpa, no kako slijedi vrlo zahtjevan proces u Senatu koji kontroliraju republikanci, vrlo su male šanse da Donald Trump bude iseljen iz Bijele kuće.

Lider republikanske manjine u Zastupničkom domu Kevin McCarthy kazao je da su demokrati ovaj proces pokrenuli jer su svjesni da nikako ne mogu pobijediti na predsjedničkim izborima u studenom iduće godine. Trump je reagirao na Twitteru nazvavši ovaj potez demokrata „najvećim lovom na vještice u američkoj povijesti“. I Bijela kuća je priopćila da predsjednik nije učinio ništa loše i kako je ovdje riječ o pokušaju oporbe da u predizbornoj godini uništi predsjednika.

Foto: Reuters/Pixsell

Protiv započinjanja procesa opoziva glasala su dvojica demokrata, Jeff Van Drew iz New Jerseya i Collin Peterson iz Minnesote. Obojica su iz izbornih okruga koja su glasala za Trumpa na izborima 2016. godine.

– Vjerujem da će bez dvostranačke potpore ova istraga samo dodatno podijeliti naciju – smatra Van Drew, a Peterson se složio da procesu treba i potpora republikanaca.

No cijeli taj postupak mogao bi biti izuzetno zanimljiv, pa čak i dramatičan. Na svjedočenje će vjerojatno biti pozvani svi oni koji su do sada svjedočili pred istražnim povjerenstvom. Jedan dio njih vjerojatno će se odazvati bez ikakve zadrške, no bivši Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton izjavio je da on sigurno neće doći dragovoljno, već će mu trebati uručiti subpoenu. On je jedan od ključnih svjedoka koji se izrazito protivio tome da Trump ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog ucjenjuje američkom vojnom pomoći za Ukrajinu u zamjenu za to da Zelenski pokrene istragu protiv sina Joea Bidena koji je bio zaposlen u jednoj ukrajinskoj tvrtki.

Foto: Reuters/Pixsell

Oba pokušaja su propala

Iako su brojni američki predsjednici bili suočeni s prijetnjama da će se protiv njih pokrenuti proces opoziva, samo su njih dvojica zapravo opozvana – Andrew Johnson i Bill Clinton. No obojica su ostala na dužnosti jer Senat, nakon suđenja koje se provodi protiv opozvanog predsjednika, nije glasao dvotrećinskom većinom, koliko je potrebno da se predsjednika makne s vlasti. Andrew Johnson opozvan je krajem veljače 1868. godine, i to zato što je smijenio ministra rata bez odobrenja Kongresa. Suđenje u Senatu počelo je desetak dana kasnije i trajalo je tri tjedna. Senatski sud glasao je o tri točke optužnice, a Johnson se izvukao za dlaku – u sva tri glasanja do dvotrećinske većine nedostajao je samo jedan glas.

Nakon afere s Monicom Lewinsky i nekih drugih skandala, protiv Billa Clintona pokrenut je proces opoziva, i to za krivokletstvo (laganje pod zakletvom) i ometanje pravde. Opoziv je bio usredotočen na njegovu vezu s Monicom Lewinsky, Zastupnički dom opozvao ga je početkom listopada 1998., a u Senat su krenule dvije optužbe - da je lagao pred velikom porotom da nije imao vezu s Lewinsky, a druga je da je nju natjerao na svjedočenje da veze između njih dvoje nije bilo. Proces u Senatu započeo je početkom iduće godine, trajao je četiri tjedna, a Clinton je oslobođen optužbi. Iako mnogi misle da je Richard Nixon jedini predsjednik koji je opozvan, to nije istina jer je on dao ostavku i prije nego što je Kongres imao priliku glasati o njegovu opozivu. Nixon je ostavku dao 9. kolovoza 1974.