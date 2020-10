Trump najavljuje zaustavljanje 'besmisleno beskrajnih ratova'

Prekretničkim sporazumom između SAD-a i talibana u veljači rečeno je da će strane sile napustiti Afganistan do svibnja 2021. u zamjenu za talibansko obećanje da će se odreći terorizma. Također su dogovoreni pregovori o trajnom prekidu vatre i podjeli vlasti talibana s afganistanskom vladom.

Trump i drugi dužnosnici rekli su da će SAD oko studenog broj vojnika smanjiti na između 4000 i 5000.

Osim toga, dužnosnici su rekli da će smanjenje ovisiti o uvjetima u Afganistanu.

We should have the small remaining number of our BRAVE Men and Women serving in Afghanistan home by Christmas!