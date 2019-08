Trump objavio fotomontažu hotela na Grenlandu: 'Obećajem da neću to napraviti'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na Twitteru fotomontažu svog hotela na Grenlandu, nakon što je potvrdio da je njegova vlada zainteresirana za kupnju tog otoka.

To je objavio nakon što su danska premijerka Mette Frederiksen i premijerka Grenlanda Kim Kielsen poručile da taj poluautonomni danski teritorij nije na prodaju. Trump je ranije iskazao interes za kupnju tog arktičkog otoka.

"Obećajem da neću napraviti ovo na Grenlandu", napisao je u ponedjeljak američki predsjednik uz fotomontažu koja prikazuje zlatni neboder na kojem piše Trump usred naselja grenlandskih kućica.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA