Trump na suđenju optužen za 'koruptivnu mrežu'

Glavni demokratski tužitelj optužio je u srijedu američkog predsjednika Donalda Trumpa na suđenju u Senatu da je uspostavio koruptivnu mrežu koja mu je trebala pomoći da pobjedi na izborima u studenome.

Zastupnik optužbe, demokrat Adam Schiff u uvodnoj je riječi kazao da je Trump pritiskao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija da, na osnovu neutemeljenih tvrdnji, istraži bivšeg američkog potpredsjednika Joea Bidena i njegova sina.

"Predsjednik Trump je tražio strano upletanje u naše demokratske izbore, zlorabio je ovlasti tražeći pomoć izvana kako bi poboljšao izborne šanse u zemlji", istaknuo je Schiff. "Kako bi primijenio tu koruptivnu mrežu, predsjednik Trump je pritiskao ukrajinskog predsjednika da javno objavi istragu koja bi pomogla njegovu reizboru", dodao je.

To je glavna optužba zbog koje demokrati traže da se Trump proglasi krivim i smijeni s dužnosti. Senat u kojem većinu imaju Trumpovi republikanci u srijedu je počeo saslušavati uvodne argumente na suđenju o opozivu Trumpa, čime će početi šest dana saslušanja o tome treba li predsjednik odstupiti s dužnosti. Suđenje će trajati šest dana tjedana, od ponedjeljka do subote, najmanje do kraja siječnja.

Predstavnički dom američkog Kongresa, u kojem većinu drže demokrati, prošli je mjesec izglasao opoziv Trumpa zbog navodne zloupotrebe moći i opstrukciju Kongresa jer je izvršio pritisak na Ukrajinu da istraži bivšeg demokratskog potpredsjednika Joea Bidena, njegovog potencijalnog političkog rivala na nadolazećim izborima za predsjednika. Republikanac odbacuje te optužbe.

Proces u Senatu, treći pokušaj opoziva predsjednika u američkoj povijesti, nastavljen je u srijedu, dan nakon što su demokrati upozorili da je potrebno više svjedoka i zapisa jer Trumpova vlada nije predala zatraženu dokumentaciju i pozvala dužnosnike da ne sudjeluju u suđenju. Po usvojenim pravilima Trumpovi će odvjetnici moći ranije od senatora tražiti da odbace optužbe protiv predsjednika, što će zbog republikanske većine zasigurno proći u tom tijelu. No još uvijek se ne zna kakav će biti utjecaj tog procesa na njegovu kandidaturu za novi mandat na čelu SAD-a u studenome.