Gina, prva hrvatska AI asistentica za ginekološku pismenost, predstavljena je u povodu Svjetskog dana spolnog zdravlja i svatko može besplatno joj pristupiti putem linka ili skeniranjem QR koda https://wa.link/ylf2yk .

Mlade djevojke, pripadnice generacije milenijalaca, Y, Z, Alfa…, često se još ne odvaže razgovarati s liječnicima ili nisu imale svoj prvi ginekološki pregled. Za njih je Gina siguran i relevantan izvor prvih informacija, pripreme za ginekološki pregled i mjesto gdje diskretno, bez srama, oklijevanja i nelagode mogu postaviti osjetljiva pitanja o početku spolnog života i očuvanju spolnog i reproduktivnog zdravlja i dobiti odgovore i osnaživanje za izbor izabranog ginekologa i brigu o reproduktivnom zdravlju. Budući da mladi svakodnevno koriste svoj pametni mobitel, upravo ovakva tehnologija na temelju Whatsapp-a postaje izvrstan način za informiranje, razbijanje predrasuda, smanjenje dezinformacija i povećanje pismenosti u području ginekoloških tema.

Žene zrele odrasle i reproduktivne dobi, u potrazi za znanjem žele znati više – o ginekološkim stanjima, zdravlju, trudnoći i porodu, seksualnosti te svim drugim temama ginekološke intime. Gina im pruža provjerene informacije 24/7, osnažujući ih da bolje razumiju svoje tijelo i donose informirane odluke.

U današnjoj demografskoj slici razvijenih zemalja najbrže rastuća skupina u svijetu, žene u perimenopauzi i menopauzi, često nailaze na nerazumijevanje i tišinu oko tema prijelaznog razdoblja koje su još uvijek tabuizirane. Putem ove AI asistencije dobit će dodatne odgovore i podršku u razdoblju životnih promjena, normalizirajući razgovor o simptomima, tegobama i potrebama u ovom životnom razdoblju koje unatoč promjenama u tijelu može biti razdoblje nove motivacije za brigu o svom tijelu.

"Svrha Gine je informiranje i educiranje te pomoć u donošenju pravilnih odluka za zdravlje. Ona pomaže i doprinosi informiranju o temama iz područja ginekološkog i općeg zdravlja, primarno žena svih dobi, ali i svih ostalih zainteresiranih osoba za informiranje i povećanje znanja u ovom području. No, važno je naglasiti da ne zamjenjuje savjetovanje, konzultaciju i pregled kod liječnika – ona nadopunjuje i povećava dostupnost informacijama. Svakoj korisnici pruža odgovore na njeno pitanje uz podsjetnik na nezamjenjivost redovnih posjeta i konzultacija sa zdravstvenim stručnjacima, čuvajući najvažniji element zdravstvene skrbi: odnos pacijent–liječnik. Upravo zato Gina ima svrhu biti most između žena i zdravstvenog sustava, siguran, povjerljiv i dostupan prostor za informiranje i osnaživanje u donošenju pravilnih odluka za zdravlje.“, istaknula je prim. Tatjana Nemeth Blažić iz HZJZ-a, dopredsjednica Hrvatske lige protiv raka.

Ginekologinja doc. Ulla Marton kazala je da Gina, uz bazu znanja koju sukreiraju zdravstveni stručnjaci sukladno suvremenim spoznajama i smjernicama, predstavlja alat koji donosi provjerene informacije, dostupno, interaktivno i diskretno, što je čini pouzdanom produljenom rukom liječnika, ali nipošto njegovom zamjenom.

"Upravo je to njezina prednost u odnosu na ostale neprovjerene izvore informiranja i AI platformi koji nekritički prikupljaju sve dostupne informacije, neovisno gdje se nalaze ili tko ih je kreirao“, naglasila je prim, Ulla Marton, prim.

"Gina je dio globalnog trenda koji promiče digitalno zdravlje i virtualne AI asistente, koji pomažu u zdravstvenim sustavima pri raznim zdravstvenim uslugama diljem svijeta. Gina - digitalni AI asistent je AI asistentica na WhatsApp-u izrađena s ciljem pružanja pouzdanih, razumljivih i pristupačnih informacija o zaštiti ginekološkog zdravlja, uključujući i neke teme iz spolnog i reproduktivog te mentalnog zdravlja, ženama svih dobnih skupina kroz prijateljsku komunikaciju sa simuliranim, virtualnim zdravstvenim stručnjakom preko komunikacijske platforme WhatsApp. Drago nam je da je Hrvatska proaktivno krenula u ovo područje, vidjevši potencijal zdravstvenog prosvjećivanja uz pomoć pametnih uređaja i AI tehnologije korištene na odgovoran način u suradnji sa stručnjacima.“, izjavio je Tom Gavazzi, idejni začetnik Gine, koji je okupio niz zdravstvenih suradnika na ovom projektu.

Ginu podržavaju Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba „Dr. Andrija Štampar“, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu HLZ-a, Hrvatsko epidemiološko društvo HLZ-a, Hrvatsko društvo za kolposkopiju i bolesti vrata maternice HLZ-a, HUHIV, Hrvatska liga protiv raka, udruga Sve za nju, Poliklinika Analiza i Health Hub, te niz drugih partnera, organizacija i stručnjaka koje prepoznaju važnost osnaživanja žena i prevencije.

Prema Svjetskom ekonomskom forumu i McKinsey Health Instituteu, ulaganje u žensko zdravlje donosi ne samo direktne zdravstvene koristi za pojedinca i zajednicu, nego i značajne ekonomske učinke: zdravije žene znače stabilnije obitelji, otpornije zajednice i snažnija gospodarstva. Gina je, u tom kontekstu, lokalno prilagođeno rješenje koje povezuje najmoderniju tehnologiju s ljudskom stručnošću – razvijena je u suradnji sa stručnjacima u području ginekologije, epidemiologije i srodnih struka te uz podršku partnera zdravstvenog sustava.