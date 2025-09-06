Naši Portali
POVIJESNA UREDBA

Poruka saveznicima i neprijateljima: Trump naredio preimenovanje ministarstva obrane u američko 'ministarstvo rata'

U.S. President Donald Trump signs an executive order at the White House in Washington, D.C.
Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS
VL
Autor
Kristina Gabrić/Hina
06.09.2025.
u 02:00

Američko ministarstvo obrane zvalo se ministarstvo rata do 1949. godine, kada je Kongres konsolidirao vojsku, mornaricu i zrakoplovstvo nakon Drugog svjetskog rata.

Američki predsjednik Donald Trump u petak je potpisao izvršnu uredbu kojom se ministarstvo obrane preimenuje u "ministarstvo rata", vraćajući naziv koji je nosilo do nakon Drugog svjetskog rata kada su dužnosnici nastojali naglasiti ulogu Pentagona u sprječavanju sukoba. "Ovo šalje poruku pobjede" i "poruku snage" američkim saveznicima i neprijateljima, rekao je američki predsjednik, sugerirajući da bi mogao bez glasovanja u Kongresu nastaviti s ovom promjenom imena.

Trump je izvršnu uredbu potpisao na svečanosti u Ovalnom uredu. U skladu s uredbom, ministar obrane Peteu Hegsethu i podređeni dužnosnici moći će koristiti titule poput "ministar rata" i "zamjenik ministra rata" u službenoj korespondenciji i javnoj komunikaciji. Hegseth bi trebao preporučiti zakonodavne i izvršne akcije potrebne da preimenovanje postane trajno.

Promjene naziva ministarstava rijetke su i zahtijevaju odobrenje Kongresa, ali Trumpovi republikanci imaju tijesnu većinu i u Senatu i u Zastupničkom domu, a kongresni čelnici stranke pokazali su malo interesa za protivljenje bilo kojoj Trumpovoj inicijativi. Dva republikanska senatora, Mike Lee iz Utaha i Rick Scott iz Floride, te jedan republikanski član Zastupničkog doma, Greg Steube iz Floride, u petak su predstavili zakon kojim se provodi promjena.

Američko ministarstvo obrane zvalo se ministarstvo rata do 1949. godine, kada je Kongres konsolidirao vojsku, mornaricu i zrakoplovstvo nakon Drugog svjetskog rata. Prema povjesničarima ime je odabrano dijelom kako bi se signalizirala činjenica da su se SAD-e u nuklearnom dobu usredotočile na sprječavanje ratova. Ponovna promjena imena bit će skupa i zahtijevat će ažuriranje znakova i zaglavlja koje koriste ne samo dužnosnici Pentagona u Washingtonu, već i vojni objekti diljem svijeta.

Ključne riječi
SAD Donald Trump

