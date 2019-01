Trump ima novi slogan i Demokratima se neće svidjeti

Američki predsjednik Donald Trump odabrao je novi slogan nakon što je sa starim - Make America Great Again - osvojio predsjedničku fotelju u Bijeloj kući.

Iako je američka vlada pod blokadom još od prosinca prošle godine, najdužom u povijesti nakon one Clintonove (21 dan), to nije spriječilo Trumpa da na Twitteru predstavi novi slogan koji govori upravo o onome oko čega se javnost u Americi dijeli.

Slogan u hrvatskom prijevodu glasi - Izgradi zid & smanji kriminal -

BUILD A WALL & CRIME WILL FALL! This is the new theme, for two years until the Wall is finished (under construction now), of the Republican Party. Use it and pray!