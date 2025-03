Trudeau poručio Trumpu: Carine su 'vrlo glupe', Kanada će uzvratiti udarac

Kanadski premijer Justin Trudeau rekao je u utorak američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da su njegove nove carine na kanadske proizvode "vrlo glup potez" te je dodao da će Ottawa odmah uzvratiti udarac. Trudeau, koji se obratio nekoliko sati nakon što je Trump pokrenuo carinski rat protiv Meksika i Kanade, rekao je da Kanada odmah nameće 25-postotne carine na američke uvozne proizvode u vrijednosti od 30 milijardi kanadskih dolara, a ako bude potrebno, dodatno će uvesti carine na još američkih proizvoda u vrijednosti od 125 milijardi kanadskih dolara.

"Apsolutno nema opravdanja ili potrebe za ove carine danas", rekao je Trudeau novinarima, dodavši da će Kanada osporiti američke mjere pred Svjetskom trgovinskom organizacijom i preko Američko-meksičko-kanadskog trgovinskog sporazuma. Trump je rekao da Kanada nije učinila dovoljno kako bi zaustavila dotok smrtonosnog fentanila u Sjedinjene Države, što je izjava koju je Trudeau nazvao "potpuno lažnom, potpuno neutemeljenom i potpuno nepravednom."

Trudeau, koji će odstupiti s premijerske pozicije nakon što Liberalna stranka izabere novog čelnika u nedjelju, upozorio je Kanađane da dolaze teška vremena. Ekonomisti tvrde da će Kanada, koja izvozi 75 posto svojih proizvoda u Sjedinjene Države, zapasti u recesiju ako ne dođe do brzog ukidanja carina. No ekonomisti navode da će i Amerikanci osjetiti ovaj trgovinski rat, s obzirom na to koliko su ova dva gospodarstva usko povezana. U siječnju je Wall Street Journal rekao da će Trump pokrenuti "najgluplji trgovinski rat u povijesti" ako uvede carine. "Nije u mojoj naravi složiti se s Wall Street Journalom, no Donalde, oni ističu da iako si vrlo pametan tip, ovo je vrlo glup potez", rekao je Trudeau.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će kanadske protumjere naići na još veće američke carine, nakon što je kanadski premijer Justin Trudeau najavio da će Kanada uzvratiti zbog američkih carina uvedenih preko noći. "Molim objasnite guverneru Trudeau, iz Kanade, da kada uvede carine Sjedinjenim Američkim Državama iz odmazde, da će se naše carine odmah povećati za isti iznos", napisao je Trump u objavi na svojoj privatnoj društvenoj platformi u utorak.

>> VIDEO Kaos u Skupštini Srbije: Oporbeni zastupnici ispalili dimne bombe