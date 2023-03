Trijumf zagovarateljice Ukrajine u EU i kandidatkinje za čelnicu NATO-a

Liberalna Reformska stranka estonske premijerke Kaje Kallas (45) ostvarila je uvjerljivu izbornu pobjedu na nedjeljnim parlamentarnim izborima u toj baltičkoj zemlji s 1,3 milijuna stanovnika. Reformska stranka očuvala je svoju poziciju najsnažnije stranke u estonskom parlamentu osvojivši 37 od ukupno 101 mandata, što je tri mandata više nego na prošlim izborima.

Osobni trijumf

Na drugom je mjestu radikalno desna stranka EKRE sa 17, a na trećem mjestu Stranka centra sa 16 mandata, pri čemu su i jedna i druga ostvarile lošije rezultate u odnosu na prošle izbore.

Izborni rezultat nije samo stranački nego i osobni trijumf uspješne političarke i nove zvijezde na europskoj političkoj sceni, koja je prije dvije godine postala prva žena na čelu estonske vlade od stjecanja neovisnosti prije više od tri desetljeća. Naime, u svom izbornom okrugu Kallas je osvojila 31 tisuću glasova, čime je postavila rekord na nacionalnim parlamentarnim izborima.

Izbornu kampanju obilježila je ruska invazija na Ukrajinu, što je očekivano s obzirom na to da Estonija dijeli gotovo 300 kilometara granice s Rusijom, a agresivna je Rusija neposredna prijetnja njezinoj nacionalnoj sigurnosti. S obzirom na to da je Kaja Kallas jedna od najvećih zagovarateljica Ukrajine u Europskoj uniji i da podržava europsku potporu napadnutoj zemlji sve do ukrajinske pobjede i ruskog vojnog poraza, rezultat estonskih izbora dobra je vijest i za Ukrajinu i za EU. Kallas snažno zagovara i jačanje istočnog krila NATO-a, a njezino ime visoko kotira među kandidatkinjama i kandidatima za čelnu poziciju u NATO savezu.

Zahvalivši biračima na iskazanom povjerenju, Kallas je nakon izborne pobjede kazala da izborni rezultati potvrđuju da birači žele da Reformistička stranka nastavi voditi vladu. Iako ima najviše izgleda da u tome i uspije, tek treba vidjeti hoće li joj to poći za rukom. Stranka Kaje Kallas ostvarila je relativnu pobjedu i na prošlim izborima, ali su tri manje stranke tada uspjele formirati vladu i Kallas je ostala u opoziciji sve do pada te vlade 2021. godine.

'Ukradena pobjeda'

Kallas je protekle dvije godine vladala u koaliciji sa socijaldemokratima i konzervativcima, koji su na izborima izgubili dio mandata i zasad je nejasno hoće li dosadašnja koalicija ostati na broju ili će Kallas tražiti nove saveznike, među kojima se najčešće spominje stranka Estland 200, još jedna liberalna stranka, osnovana 2018., koja je s osvojenih 14 mandata prvi put ušla u parlament.

U ovom su trenutku sve opcije otvorene, a Kallas jedino isključuje mogućnost koalicije s desničarskom strankom EKRE, čiji je čelnik Martin Helme nakon objave izbornih rezultata – pri čemu valja imati na umu da je više od 50 posto birača u toj tehnološki naprednoj zemlji glasalo elektroničkim putem – iznio neutemeljenu teoriju o izbornoj krađi, uvjeravajući da je njegovoj stranci "ukradena zaslužena izborna pobjeda". O budućoj koaliciji ovisi i nastavak dosadašnje politike prema Ukrajini. Dok Kaja Kallas najavljuje nastavak ulaganja u sigurnost i održavanje snažnog pritiska na Rusiju, EKRE kritizira slanje oružja Ukrajini tvrdeći da se time ugrožavaju obrambene potrebe Estonije, a ne želi ni dolazak novih ukrajinskih izbjeglica u zemlju. Estonija je dosad primila oko 60 tisuća izbjeglica iz Ukrajine, a za vojnu pomoć izdvojila je više od jedan posto svog BDP-a, što je rekordan doprinos neke zemlje kada se uzme u obzir veličina njezina gospodarstva.

