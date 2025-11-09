Naši Portali
BAVARSKA

Suluda ideja: Roštiljali u zatvorenom prostoru, pa jedva preživjeli

Ćevapi na roštilju
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Gabrijela Čuljak Jurić
09.11.2025.
u 18:59

Prema policijskom priopćenju, dvojica muškaraca pretrpjela su ozbiljnije trovanje: 85-godišnjak je nakratko izgubio svijest, dok se 68-godišnjak također žalio na zdravstvene tegobe. Obojicu je hitna pomoć prevezla u bolnicu u petak navečer.

Tijekom službene zabave gradskog komunalnog poduzeća u Straubingu u Bavarskoj, 13 osoba završilo je u bolnici zbog trovanja ugljičnim monoksidom, objavila je policija. Incident se dogodio kada su prisutni roštiljali u garaži za vozila koja nije bila dovoljno prozračena, a na zabavi je prisustvovalo oko 50 ljudi. Prema policijskom priopćenju, dvojica muškaraca pretrpjela su ozbiljnije trovanje: 85-godišnjak je nakratko izgubio svijest, dok se 68-godišnjak također žalio na zdravstvene tegobe. Obojicu je hitna pomoć prevezla u bolnicu u petak navečer, prenosi Fenix.

Nakon što su svi gosti pregledani, još 11 osoba prevezeno je u bolnicu zbog povišene razine ugljičnog monoksida u krvi. Policija trenutno istražuje okolnosti događaja, a razlog zbog kojeg se roštiljalo unutar garaže još uvijek nije poznat. Stručnjaci upozoravaju da je ugljikov monoksid bezbojan i bezmirisan plin koji nastaje pri nepotpunom izgaranju materijala poput drva, ugljena ili benzina. On sprječava prijenos kisika u krvi, a u većim količinama može biti smrtonosno otrovan. Policija je priopćila da će detaljna istraga razjasniti sve okolnosti incidenta, dok su bolnice u Straubingu poduzele hitne mjere kako bi sve pogođene osobe dobile odgovarajuću medicinsku pomoć.

Ključne riječi
Bavarska ugljični monoksid roštilj

