Trgovački lanci objavili radno vrijeme svojih poslovnica za Uskrs i Uskrsni ponedjeljak

Nacionalni stožer civilne zaštite donio je odluku o promjeni radnog vremena zbog očekivane pojačane potrebe odlaska u dućan uoči Uskrsa. Stoga će trgovine iznimno raditi duže i to od 7 do 20 sati u četvrtak, petak i subotu.

Na Uskrs (12. travnja) i Uskrsni ponedjeljak (13. travnja) većina trgovačkih lanaca u Hrvatskoj će raditi skraćeno ili biti zatvoreni.

Trgovine Konzuma, Lidla i Prehrane ranije su obavijestile javnost kako će njihove poslovnice biti zatvorene na sam Uskrs i na Uskrsni ponedjeljak. Istu odluku donijela je i Uprava trgovačkog lanca Pevex, što znači ni da centri Pevexa neće raditi na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak.

Na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak neće raditi prodavaonice Tommyja kao ni KTC. Shooping centar Westgate također neće biti otvoren na Uskrs, kao ni na Uskrsni ponedjeljak baš kao i Centar Supernova Zagreb - Buzin.

Skraćeno radno vrijeme

Trgovine Kauflanda će biti zatvorene na Uskrs, a na Uskrsni ponedjeljak radit će od 8 do 17 sati. Na Uskrsni ponedjeljak skraćeno će raditi i trgovine Plodina i to do 17 sati, dok će same trgovine biti zatvorene na Uskrs.

Na Uskrs neće raditi Arena Centar, a na Uskrsni ponedjeljak radit će trgovine koje imaju pravo poslovati sukladno odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Shopping centar City Center One East i City Centar One West u Zagrebu te City Center One u Splitu na Uskrs će biti zatvoreni, a na Uskrsni ponedjeljak centri će raditi od 8 do 14 sati.

Müller će raditi od 8 do 14 sati na Uskrsni ponedjeljak, dok će na Uskrs poslovnice biti zatvorene.

GardenMall i Supernova Karlovac radit će samo u ponedjeljak od 8 do 17 sati. Supernova u Zadru, Supernova Colloseum u Slavonskom Brodu, Supernova Šibenik, Supernova Sisak West & East biti zatvorene i na Uskrs i na Uskrsni ponedjeljak, izuzev, naravno, trgovina koje su najavile da će raditi skraćeno na Uskrsni ponedjeljak kao što su Interspar i Muller.