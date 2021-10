'Treba uvesti širu upotrebu COVID potvrda jer to će biti motivirajuće za one koji se ne žele cijepiti'

Mislim da bi trebalo proširiti potrebu za COVID potvrdom za neke djelatnosti jer to će biti motivirajuće za one koji se ne žele cijepiti, a u ovom trenutku cijepljenje je jedini pravi oblik borbe protiv pandemije. Lockdown će riješiti kratkoročno, ako situacija bude dramatična kao prošle godine, to će biti jedina mjera koju će Vlada moći provesti ne bi li suzbila širenje infekcije i pritisak na bolnice, rekao je Ante Ćorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb, gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a.

- Imamo 85 popunjenih postelja u našoj COVID jedinici, od toga je 17 u intenzivnoj, ali nismo baš do kraja popunjeni. Broj slobodnih mjesta je mali, čekamo sad otpust još tri bolesnika tijekom večeri koji idu kući u dobrom stanju, ali ćemo vjerojatno uskoro primiti nova tri tako da ćemo opet biti jednako popunjeni. To je razina od 90-92 posto - rekao je Ćorušić.

Dodao je kako svoje kapacitete za liječenje bolesnika s COVID-om ne mogu širiti unedogled. Sutra će otvoriti novi odjel sa 16 postelja. - Uz blagdan Svih svetih vjerojatno ćemo pustiti, ako se ova situacija nastavi, još jedan novi odjel sa 16 postelja. U najcrnjim scenarijima, ako se ovakav trend nastavi, mogli bismo biti popunjeni s 200 postelja. U tom trenutku sigurno nećemo moći zadržati postojeći elektivni program, nego ćemo morati reducirati, ali to je odluka koju ćemo donijeti zajedno s Ministarstvom i Stožerom - rekao je.

Ćorušić je izjavio da imaju mnogo kroničnih bolesnika koji su naručeni na elektivne zahvate, ali da neće moći dobiti uslugu ako se ovakav trend nastavi. KBC Zagreb ima oko 6150 zaposlenika u ovom trenutku, od kojih oko 900 nije cijepljeno.

- Od tih 900 se gotovo svi redovito testiraju dva puta tjedno, osim njih devet, koji to iz nekog razloga odbijaju. Dobili su opomenu i opomenu pred otkaz. Jedan dio je koristio stari godišnji odmor, a jedan dio je otvorio bolovanje. To provjeravamo i nakon provjere, sukladno Zakonu o radu, sukladno potpisanom kolektivnom ugovoru i ugovoru o radu, slijedi izvanredni otkaz ugovora o radu, što je naše pravo kao poslodavca - rekao je.

- Reforma zdravstva je nužnost i to je nešto na što nas prisiljava Europska komisija, kazao je Ćorušić.

