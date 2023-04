Traje istraga oko ubojstva u Splitu: Nakon čestih svađa žena supruga izbola nožem?

Što je navelo ženu da u petak iza 20 sati u njihovu domu u Splitu nasrne na nevjenčanog supruga i zada mu više ubodnih rana nožem od kojih je preminuo, pokušat će rasvijetliti istraga koju provodi PU splitsko-dalmatinska.

– Oko 20.35 sati u petak navečer zaprimljena je informacija da se u stanu u Splitu nalazi mrtva osoba. Na tijelu osobe postoje tragovi koji upućuju na kazneno djelo. Osoba koja se dovodi u vezu s događajem nalazi se u prostorijama policije te je nad njom u tijeku kriminalističko istraživanje. O događaju je izviješteno Županijsko državno odvjetništvo, a nakon očevida, slijedi i istraga ovog kaznenog djela – kazali su o događaju iz splitske policije koja je čitavu noć na subotu čuvala ulaz u dvorišnu zgradu uz obiteljsku kuću u splitskom naselju Visoka gdje je par živio. Tijekom subote žena je navodno hospitalizirana.

Upravo činjenica da je osoba koja je počinila kazneno djelo zatečena na mjestu događaja i da je dostupna policiji, svakako će pomoći u rasvjetljavanju odnosa nevjenčanog para i onoga što je dovelo do tragedije. Žena je, neslužbeno se doznaje, nakon što je usmrtila partnera, pozvala susjeda u pomoć, a on pak hitnu pomoć koja je prva došla na mjesto tragedije gdje su liječnici pokušali pomoći unesrećenom čovjeku, no, muškarac je zadobio brojne ubodne rane nožem i imao je ozljede glave, a od posljedica svih trauma ubrzo je preminuo. Kako prenosi Slobodna Dalmacija, susjedi svjedoče da je riječ o paru od nekih 50-ak godina koji se na splitsku adresu doselio prije godinu dana gdje žive kao podstanari.

Ubijeni je muškarac Željko G. (53), a supruga je Katarina M. (51) inače s Visa. Suprugu su rjeđe viđali, a u zadnje vrijeme i nije izlazila, dok je muškarac, sjećaju se, bio češće po gradu i bio je dobar i susretljiv susjed. No, svjedoče i da su znali čuti i njihove svađe, a zadnja svađa dogodila se u petak rano ujutro, oko pet sati, a svađa je, navodno, prethodila i ubojstvu. Što je bila tema supružničkih žustrih rasprava, susjedi ne znaju, ali ih je ovakav rasplet šokirao, s obzirom na to da njihov odnos ipak nije upućivao na ovakav ishod.

>> VIDEO Pozlilo vozačici školskog busa, učenik (13) reagirao i svima spasio život