Tragična smrt eurozastupnika Komodora Ivice Tolića: Izabrao odlazak po kodeksu ratnika

Noćas oko dva sata ujutro u svom domu u Imotskome u 50. godini života, preminuo je komodor Ivica Tolić, ratni zapovjednik Treće (imotske) bojne Četvrte gardijske brigade, časnik Hrvatske ratne mornarice i donedavni zastupnik HDZ-a u Europskom parlamentu.

Tužna se vijest brzo proširila braniteljskom populacijom, pogotovu jer je njegov kraj bio tragičan. Po povratku iz bolnice, a dvije se godine lječio od opakog raka jednjaka, bilo je teško dalje izdržavati, kako prenose njegovi bliski prijatelji – nesnosnu bol. Pa je odlučio život završiti na način, kako je očito i sam smatrao - primjereniji za kodeks ratnika kad se nađe u bezizlaznoj situaciji.

Foto: Tino Jurić/Pixsell

Rođeni Imoćanin, imao je samo 22 godine kad se stavio na raspolaganje domovini. Pristupio je 3. imotskoj bojni 4. brigade ZNG-a, s kojom će vatreno krštenje proći u Kruševu kod Obrovca, potom će slijediti ratni put svoje brigade na zadarskom, šibenskom, drniškom i južnom bojištu, i usput proći put od vojnika do zapovjednika.

- Mnoge generacije sanjale su slobodnu Hrvatsku, nama se pružila ta prilika da to i ostvarimo. Koliko god je bilo teško, jer tada smo imali “samo” srce, ali ne i ratnu opremu, no to su bili ljudi koji su se svojom nesebičnošću i svojim altruizmom međusobno “hranili”. Bili smo kao braća i kad danas o tome razmišljam, zaista smo živjeli dane ponosa i slave. Bila mi je čast biti na braniku domovine s tim mladićima koji su pokazali da su ono najbolje što Hrvatska ima – govorio je Ivica Tolić. Rat je završio kao načelnik stožera južnog bojišta, a uspješnu karijeru počeo je graditi u Hrvatskoj ratnoj mornarici, gdje je zapovijedao Stožerom i flotom.

Završio je zapovjedno-stožernu i ratnu školu u Hrvatskoj, međunarodnu diplomu stekao je na NATO-ovu koledžu za obranu u Rimu, pa i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Nakon umirovljenja 2008. u činu komodora, angažirao se u udruzi veterana 4. gardijske brigade, a ubrzo postaje i dopredsjednik Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih brigada.

- Boli me taj udar na čast hrvatskih branitelja, i to je mišljenje koje dijeli većina. Taj udar na vrednote za koje su ljudi ginuli, za slobodu i demokraciju, a sada si vladajući uzimaju za pravo nazivati nas pogrdnim imenima i braniti demokraciju od nas. Da nije bilo branitelja, Hrvatska ne bi imala demokraciju, pa mi smo osigurali i slobodu govora i višestranačje i prava hrvatskom narodu, pa tako i nacionalnim manjinama, omogućili da Hrvatska postane dio zapadnog svijeta, i NATO-a i Europske unije. Ti ljudi koji su sve to prespavali, ili su bili negdje sa strane ili su tražili razloge da ne budu s nama, danas se postavljaju kao zaštitnici te demokracije i to branitelje posebno boli – govorio je Ivica Tolić. Iza njega ostaje supruga i dvoje djece.

Od admirala Tolića na emotivan način oprostila i europarlamentarka Ruža Tomašić.

“Napustio nas je komodor Ivica Tolić, hrvatski branitelj i moj kolega u Europskom parlamentu. U mislima i molitvama sam s njegovim najmilijima. Počivao u miru Božjem!”, napisala je Tomašić.