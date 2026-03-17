Telemach je dobitnik Equal Pay Champion priznanja

U certifikacijskom procesu naglasak je na razvoju inkluzivne organizacijske kulture i HR procesa koji osiguravaju jednake mogućnosti za sve zaposlenike. Dobiveni certifikat nadovezuje se na niz priznanja koja je kompanija posljednjih godina osvojila zahvaljujući snažnom fokusu na izgradnji pravične i uključive organizacijske kulture.

„Priznanje Equal Pay Champion potvrđuje našu jasnu i dugoročnu posvećenost principima jednakosti i transparentnosti. Naši zaposlenici temelj su uspjeha kompanije, stoga su nam njihova motivacija i zadovoljstvo prioritet. Mi u Telemachu ne samo da implementiramo politike koje potiču jednakost, već i stvaramo kulturu otvorenosti i uključivosti u kojoj svaka osoba može ostvariti svoj puni potencijal. Ovakvi certifikati dodatno potvrđuju da dosljedno primjenjujemo visoke standarde odgovornog i transparentnog poslovanja”, izjavio je Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha.

Certifikat Equal Pay Champion predstavlja važan korak u pripremi poslodavaca za nove regulatorne zahtjeve Europske unije vezane uz transparentnost plaća, čija se implementacija očekuje u lipnju ove godine. Prema toj direktivi, razlika u plaćama između žena i muškaraca za jednak rad ili rad jednake vrijednosti ne smije prelaziti 5 %, a prikupljeni podaci bit će temelj za javno izvještavanje koje započinje sljedeće godine.

„Stvaranje pravednog i poticajnog radnog okruženja jedan je od naših strateških prioriteta. Sustavno radimo na razvoju transparentnih HR procesa, jednakih prilika za napredovanje i ravnoteže između poslovnog i privatnog života zaposlenika. Ova nagrada dodatna je potvrda da su naši programi i inicijative usmjereni na ljude prepoznati i izvan kompanije“, istaknula je Andreja Gracin, izvršna direktorica ljudskih potencijala.

Ovo priznanje predstavlja daljnju potvrdu visokih standarda upravljanja ljudskim potencijalima, kvalitetnog radnog okruženja te sustavnog ulaganja u profesionalni razvoj zaposlenika. Podsjećamo da je tijekom 2025. godine Telemach primio nagradu Inc.Q BEST Inclusive Employer za inkluzivno liderstvo, nositelj je certifikata Future Resilience, te dobitnik MAMFORCE certifikata, koji potvrđuje predanost kompanije stvaranju poticajnog, uključivog i ravnopravnog radnog okruženja.