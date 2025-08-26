Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
SMRT PRED PUBLIKOM

Tragedija u areni: Mladi borac (22) poginuo pred tisućama ljudi, bik ga bacio u zid

Foto: Youtube/Screenshot
VL
Autor
Eva Berišić
26.08.2025.
u 18:23

Tvrtka koja je organizirala borbu izrazila je „najdublju sućut obitelji, skupini iz São Mançosa i svim prijateljima preminulog mladića”.

Strašni prizori iz Lisabona obišli su Portugal, mladi borac s bikovima Manuel Maria Trindade (22) izgubio je život nakon što ga je razjareni bik težak oko 680 kilograma podigao u zrak i silovito zabio u zid arene Campo Pequeno. Trindade je ondje imao svoj debitantski nastup, no sve je završilo tragedijom. Snimke prikazuju trenutak kada je publika bodrila mladog forcada dok je trčao prema biku, pokušavajući ga isprovocirati na juriš u tradicionalnoj točki pega de cara. Pokušao je uhvatiti rogove, no životinja ga je u sekundi odbacila, obavještava portal DailyMail. Publika u prepunoj areni užasnuto je vrištala dok je mladić ostao nepomično ležati na tlu. Dok su kolege pokušavale obuzdati bika, hitna pomoć je već bila na terenu. Ozljede glave bile su preteške. Trindade je odmah prebačen u bolnicu São José, gdje su ga liječnici stavili u induciranu komu. Nažalost, unatoč naporima, preminuo je 23. kolovoza od zastoja srca i disanja, manje od 24 sata nakon nesreće.

Tog kobnog dana tragedija se dogodila i na tribinama. Dok se drama odvijala u areni, 73-godišnji ortopedski kirurg Vasco Morais Batista srušio se u loži. Premda su mu liječnici Crvenog križa odmah pritekli u pomoć, u bolnici Santa Maria otkrivena mu je fatalna aneurizma aorte. Ni njemu nije bilo spasa. Trindade je bio član amaterske skupine iz São Mançosa, koja slavi 60 godina postojanja. Dolazio je iz Évore i slijedio obiteljsku tradiciju – i njegov je otac bio forcado.

Za razliku od španjolske borbe s bikovima, portugalski običaj ne dopušta ubijanje životinje u areni što je zakonom zabranjeno još od 1836. godine. Bikovi se poslije odvode na klanje, dok neki čak budu pošteđeni i poslani u rasplod. Sudbina bika koji je usmrtio Trindadea zasad nije poznata. Tvrtka koja je organizirala borbu izrazila je „najdublju sućut obitelji, skupini iz São Mançosa i svim prijateljima preminulog mladića”.

Samo nekoliko dana ranije, u španjolskoj Valenciji, na festivalu u Alfafaru dogodio se još jedan bizaran napad bika. Riječ je o bou embalat – biku kojemu na rogove pričvrste zapaljene baklje. Razjarena životinja nasrnula je na jednog sudionika, višekratno ga prevrnula, a čovjek je uspio pobjeći tek preskočivši zaštitnu ogradu. Ova praksa godinama izaziva žestoke kritike udruga za zaštitu životinja, koje je smatraju okrutnom i opasnom – i za ljude i za životinje.

Ključne riječi
Manuel Trindade borba s bikovima Lisabon

