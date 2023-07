Tragedija u Albaniji mogla se izbjeći: Grade stražarske tornjeve ali u njima nema nikoga

Regija je u šoku nakon jučerašnje tragedije u Albaniji gdje su se otac i njegova dva sina utopili u Jadranu, no upućeni lokalci i turisti povratnici naglašavaju da već neko vrijeme upozoravaju na opasnosti plaža bez nadzora.

Naime, kako piše albanski ABC News, na plažama diljem zemlje nema spasilaca koji bi pazili da se poštuju pravila i pomogli u slučaju utapanja. Iako poduzetnici koji posluju na plažama prema zakonu moraju izgraditi stražarski toranj s potrebnom opremom, te promatračnice najčešće ostaju prazne.

Navodi se da plaže ponekad nadziru osobe koje se bave iznajmljivanjem ležaljki i suncobrana, kako bi se izbjeglo povremene provjere koje provodi Agencija za priobalje. “Normalno je da se bojimo, nije sigurno. Nismo vidjeli nijednog čuvara" komentirao je jedan posjetitelj, dok drugi navodi da je vidio policiju, no niti jednog spasioca.

Svjedoci jučerašnje tragedije na albanskoj plaži Vile baštove kažu da je bila podignuta crvena zastava zbog jakih valova, no nitko nije osigurao da su ju svi vidjeli i poštovali. Htjeli su pomoći ocu i sinovima, ali nisu se usudili ući u uzburkano more. Kada su napokon izvukli utopljenike na obalu, pokušali su im pomoći masažom srca i umjetnim disanjem, no bezuspješno.

Na plaži Vile baštove promatračnice također služe samo u dekorativne svrhe, bez spasioca koji bi nadzirao posjetitelje, a lokalno stanovništvo napominje da im je osim njega potrebna i granična linija koja bi osigurala da kupači ne odu u preduboke vode.

