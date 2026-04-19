Bakarski 'Sklad' i bečka 'Otvorena srca' oduševili Bečane

Ženski pjevački zbor “Sklad” iz grada Bakra nastupio je u petak u dupkom punoj dvorani Stare bečke Gradske Vijećnice, u prekrasnom povijesnom zdanju Salona Bank Austria, kao gost Ženskog zbora Hrvatskog centra u Beču “Otvorena srca”.

Organizatori koncerta bili su bečka Kulturna udruga “Riječ-Boja-Ton” na čelu s predsjednicom Jadrankom Klabučar Gros i Hrvatski centar gradišćanskih Hrvata u Beču, na čelu s predsjednicom Gabrielom Novak-Karall. Obje organizatorice na početku su koncerta pozdravile sve nazočne goste i uzvanike.

Na koncertu je bio i opunomoćeni ministar u hrvatskom Veleposlanstvu u Beču Josip Špoljarić sa suprugom. Klabučar-Gros je predstavila bečku Kulturnu udrugu na čijem je čelu, te Zborove koji su bili na koncertnom programu. Novak-Karall je rekla kako je rijetko da se dva Ženska zbora nađu zajedno na istom koncertu, te kako je to jedinstvena prilika za nastavak suradnje Zbora “Otvorena srca” Hrvatskog centra s Bakarkama.

Goste je uvodno pozdravila i predsjednica Kulturno umjetničke udruge (KUU) “Sklad” iz Bakra Dunja Vladislović, predstavivši ovu jednu od najstarijih udruga u Bakru i Hrvatskoj, koja će sljedeće godine proslaviti čak 150. obljetnicu svog postojanja i djelovanja. Gošća iz Bakra također je srdačno zahvalila domaćinima na pozivu i gostovanju zborašica “Sklada” u Beču.

Da se vratimo bečkom koncertu. Bio je to cjelovečernji koncert pod nazivom “Glasovi proljeća” na kojem su pjevačice “Sklada” pod dirigentskom palicom maestre Nade Matošević Orešković, koja bi, po onom što je pokazala u Beču, mogla ravnati brojnim svjetskim ženskim zborovima. Zbor je izveo 18 skladbi poznatih hrvatskih skladatelja i međunarodnih klasičnih autora, promovirajući raskoš, kvalitetu i raznolikost zborske glazbe. Od “Dobro večer, Ružo moja” itd., “Rožica”, “Lipe su Bakarke”, Vehni, vehni fijolica” preko “Zagorske”, “Naranče” “Sedam dana” itd., “Ave Marije” pl. Zajca te Mise br. 6-Sanctus do Zbora Hrvatica (Porin), Laudate Dominum i Makedonske humoreske”.

Ženski zbor “Otvorena srca” iz Beča, dobro poznat ne samo bečkim nego i ostalim Hrvatima u Austriji i šire, svoj je nastup prilagodio svojim gošćama iz Bakra, te je izveo samo četiri skladbe, “Vela Luka”, “Projden kroz Pasike”, “Ribar plete mrižu svoju” i “Kaleto moja draga”, pruživši mogućnost Bakarkama da svoje zavidne glasovne mogućnosti i što veći broj impresivnih skladbi i skladatelja predstave Bečanima.

Zborom “Otvorena srca” vrlo je sigurno i dojmljivo dirigirao ugledni zborovođa i dirigent, maestro Giuseppe Terza. Splićanin s bečkom adresom, koji ravna s nekoliko što hrvatskih, što austrijskih Zborova u Beču i okolici, što govori o njegovim glazbeničkim kvalitetama. Posjetitelji su tako imali priliku uživati u sjajnim izvedbama obiju zborova, čija je zavidna kvaliteta izvedbi izazvala oduševljene bečke publike, dugotrajni pljesak i povike “bravo”.

Na kraju koncerta su zborašice “Sklada” morale izaći na “bis” i publici su poklonile dodatni glazbeni prilog. A kada smo kod divljenja publike i povika “bravo” svakako treba spomenuti i Nadu Majnarić, sjajnu hrvatsku pijanisticu s bečkom adresom, inače vrlo cijenjenu glazbenu pedagoginju, solisticu i umjetnicu s poznatog privatnog Sveučilišta za glazbu i umjetnost (MUK) u Beču (klavir, korepeticija i teorija), koja je u dijelu programa, na klaviru pratila zborašice “Sklada”.

Posebno impresivan je bio solo nastup pijanistice Majnarić koja je svojom virtuoznom svirkom dviju maestralnih skladbi Borisa Papandopula “Kontradanca” i “Scherzo Fantastico”, ostavila bečku publiku bez daha. U svakom slučaju nastupi dvaju Ženskih zborova, koji su osvojili publiku već od prvih taktova, kao i Nadino bravurozno prebiranje po klavirskim tipkama bili su za publiku prava “glazbena poslastica”.

Ono, što se također mora naglasiti je da su Ženski zbor iz Bakra pod vodstvom maestre Nade Meštrović-Orešković, potpomognut direktoricom Turističke zajednice grada Bakra Sonjom Jelušić Marić, te dvojicom predstavnika Gradske straže Bakra u predivnim drevnim odorama, sjajno glazbeno i turistički predstavili Bečanima grad Bakar, Primorsko-goransku županiju i Hrvatsku, njene potencijale i posebnosti. U svakom slučaju, koncert i gostovanje za pamćenje.

Na kraju koncerta, bečkoj se je publici na velikom odazivu i vrlo toplom prijemu Ženskog zbora “Sklad”, prigodnim riječima zahvalila direktorica TZ Grada Bakra Jelušić-Marić. I pozvala Bečane ne samo na “Gastro-kutak” sa starim bakarskim delicijama, koji je organizirala pri ulazu u bečku koncertnu dvoranu, nego ih je znalački pozvala i da dođu u Bakar i možda tamo provedu svoj godišnji odmor.

Kad je riječ o delicijama iz Bakarskog kraja, Bečani su imali priliku kušati tradicionalnu bakarsku baškotu odnosno kruh pomoraca koji su nosili na duga putovanja i bio je jestiv i pola godine, te razne domaće kekse. Bila je tu izložena i stara Bakarska vodica, koja je nedavno nagrađena Zlatnom medaljom za izvrsnost. “Vrhunskim glasovnim izvedbama, naše gošće iz Bakra su se u Beču promovirale na izuzetno visokoj razini. Čestitke! Izvanredna promocija Zbora i Bakra, Hrvatske, ali i naših Hrvata koji žive ovdje u Beču”, rekao je za Večernji list nakon koncerta opunomoćeni ministar u Veleposlanstvu RH u Beču Špoljarić.

“ Bila je to uistinu sjajna promocija hrvatske zborske glazbe i skladatelja. Zborašice i dirigentica su oduševile bečku publiku. Izuzetno sam zadovoljna odazivom publike. Dvorana je bila dupkom puna. Ovo je početak nove suradnje”, rekla nam je predsjednica udruge “Riječ-Boja-Ton” i organizatorica koncerta Klabučar-Gros, inače Zagrepčanka s bečkom adresom.

“Veliko zadovoljstvo nam je bilo ugostiti Ženski zbor Sklad iz Hrvatske. To je bilo glazbeno osvježenje, posebno zbog zanimljivo složenog repertoara, kojim su predstavljeni brojni hrvatski skladatelji”, rekao nam je dirigent Zbora “Otvorena srca” maestro Terza. Naglasio je kako je ovo bio “početak suradnje dvaju Zborova” i kako su “Otvorena srca” već dobila poziv za posjet Bakru. “Možda će to biti u ljeti kada idemo na turneju u Split, Dubrovnik i Kotor”, napomenuo je Terza.

“Iznimna čast i zadovoljstvo nam je bilo biti u Beču, čija nas je publika, oduševljeno primila. Nadam se da ćemo uzvratiti domaćinima naše gostoprimstvo i da će se nastaviti ova divna suradnja dviju Ženskih zborova. I njegovanje novog prijateljstva”, rekla je za Večernji list direktorica TZ Grada Bakra Jelušić-Marić.

“Gostovanje u Beču za nas je velika čast i izvršenje dijela naše kulturno umjetničke misije. Misije koja je počela prije pet godina kada je Zbor Sklad preuzela poznata hrvatska dirigentica Nada Matošević-Orešković. Cilj nam je da zborskim pjevanjem promoviramo, prije svega predivnu i bogatu hrvatsku glazbenu tradiciju, koja ima svoj narodni, tradicijski idiom. Želimo ga predstaviti u Hrvatskoj i izvan Hrvatske u svoj njegovoj ljepoti, sjaju i raskoši, ne samo kao dio europske nego i svjetske glazbene baštine”, rekla je za Večernji list, vidno zadovoljna predsjednica KUU-a “Slap” iz Bakra i jedna od pjevačica impozantnog glasa Dunja Vladislović.

A kada smo kod promocije hrvatske glazbe i hrvatskih skladatelja, upitali smo pijanisticu i glazbenu pedagoginju Nadu Majnarić, zašto je za bečku koncertnu promociju izabrala upravo Borisa Papandopula?

Odgovor je glasio jer je Papandopulo “jedan od naših najpopularnijih i najsvestranijih skladatelja, koji sklada na zanimljivom glazbenom jeziku”. Osim toga, kako nam je naglasila Nada, Papandopulove skladbe Kontradanca i Scherzo Fantastico su “giganti u klavirskoj literaturi i stoga svuda u svijetu prepoznatljivi”. Ono što je također obilježilo bečki koncert “Glasovi proljeća” bili su i izuzetno zanimljivi i visokoprofesionalni izvođači iz Bakra i Beča, koji su pokazali da ih isključivo zanima glazbena umjetnost visokog dometa. Bez obzira o kojem se žanru radi!