Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 61
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
NA DRŽAVNOJ CESTI D-8

Tragedija kod Šibenika: U prometnoj nesreći život izgubio mladić (24), motociklom udario u zid

PUZ
VL
Autor
Paulo Simić/Hina
24.08.2025.
u 11:55

O svim utvrđenim okolnostima prometne nesreće bit će dostavljeno izvješće nadležnom Državnom odvjetništvu u Šibeniku.

U prometnoj nesreći u noćas na državnoj cesti D-8 u Šibeniku, poginuo je 24-godišnji vozač motocikla nakon što je izgubio nadzor nad vozilom i udario u betonski zid, priopćila je u nedjelju Policijska upravo šibensko-kninska. Teška prometna nesreća dogodila se oko 23,10 sati.Upravljajući motociklom šibenskih registracija, 24-godišnjak nije prilagodio brzinu u oštrom lijevom nepreglednom zavoju, izgubio je nadzor nad motociklom te izletio na šljunčanu površinu. Bočnim dijelom motocikla udario je u bočni dio parkiranog osobnog vozila zagrebačkih registracija, u vlasništvu tvrtke za najam vozila iz Velike Gorice, naveli su iz šibensko-kninske PU.

"Potom udara u betonski zid gdje se vozač zaustavlja, dok se motocikl odbija i udara u zadnji dio osobnog vozila talijanskih registarskih oznaka. Od siline udara i zadobivenih ozljeda 24-godišnjak je umro na mjestu nesreće", dodali su iz policije. O svim utvrđenim okolnostima prometne nesreće bit će dostavljeno izvješće nadležnom Državnom odvjetništvu u Šibeniku.
Ključne riječi
prometna nesreća Šibenik

Komentara 2

Pogledaj Sve
DS
desničari se boje žena
12:00 24.08.2025.

Šućut obitelji. Međutim treba reći, gledam ih svaki dan, oko 20 godina, plus minus nekoliko. Voze na stražnjem kotaču po magistrali, neki bez rega, nabijaju zvuk valjda sa prerađenim ispusima, zaleću se između 2 ležeća po Zg, itd... Tempirana bomba samo čeka i onda bude ovakav naslov.

HH
Hrvoje Hrk !!
12:40 24.08.2025.

sve po zaslugi , žao mi je obitelji ali da su ga odgojili normalno ,imali bi sina i dalje a ovako zbog gluposti i ganjanja sad ce ga pokopat ...jer ziher se nije opcenito vozio normalno nego daj ga daj ga samo gaas , i eto frajerisanju došao kraj i to u 11sati navečer ,znači ganjalo se ,a umjesto da je bio s nekom ženskicom u autu na zadnjem sjedištu i cici mici i posle nekam na cugu i doma i sad bi jeo nedjeljni ručak ali mora se bit baja i sad adio ...sucut obitelji

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još