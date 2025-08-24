Tragedija kod Šibenika: U prometnoj nesreći život izgubio mladić (24), motociklom udario u zid

U prometnoj nesreći u noćas na državnoj cesti D-8 u Šibeniku, poginuo je 24-godišnji vozač motocikla nakon što je izgubio nadzor nad vozilom i udario u betonski zid, priopćila je u nedjelju Policijska upravo šibensko-kninska. Teška prometna nesreća dogodila se oko 23,10 sati.Upravljajući motociklom šibenskih registracija, 24-godišnjak nije prilagodio brzinu u oštrom lijevom nepreglednom zavoju, izgubio je nadzor nad motociklom te izletio na šljunčanu površinu. Bočnim dijelom motocikla udario je u bočni dio parkiranog osobnog vozila zagrebačkih registracija, u vlasništvu tvrtke za najam vozila iz Velike Gorice, naveli su iz šibensko-kninske PU.
"Potom udara u betonski zid gdje se vozač zaustavlja, dok se motocikl odbija i udara u zadnji dio osobnog vozila talijanskih registarskih oznaka. Od siline udara i zadobivenih ozljeda 24-godišnjak je umro na mjestu nesreće", dodali su iz policije. O svim utvrđenim okolnostima prometne nesreće bit će dostavljeno izvješće nadležnom Državnom odvjetništvu u Šibeniku.
Šućut obitelji. Međutim treba reći, gledam ih svaki dan, oko 20 godina, plus minus nekoliko. Voze na stražnjem kotaču po magistrali, neki bez rega, nabijaju zvuk valjda sa prerađenim ispusima, zaleću se između 2 ležeća po Zg, itd... Tempirana bomba samo čeka i onda bude ovakav naslov.