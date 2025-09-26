Tomislav Sokol: 'Novi zakon na kojem radim smanjit će nestašice lijekova u malim državama kao što je Hrvatska'

U organizaciji Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj održana je panel raspravu na temu europske proizvodnje i borbe protiv nestašice lijekova, na kojoj je sudjelovao izvjestitelj Europskog parlamenta za novi zakon o kritičnim lijekovima i koordinator Kluba zastupnika EPP-a u Odboru za javno zdravlje Europskog parlamenta (SANT), doc. dr. sc. Tomislav Sokol.

Govoreći na panelu, Sokol je istaknuo da novim zakonom o kritičnim lijekovima Europska unija odgovara na izazove nestašica i osigurava veću otpornost u opskrbi pacijenata kritičnim lijekovima.

„Novim zakonom uvest ćemo mogućnost zajedničke europske javne nabave lijekova u okviru koje će se prednost dati lijekovima koji su proizvedeni u Europi. Zajedničkom nabavom ojačat ćemo pregovarački položaj manjih država, kao što je Hrvatska i osigurati pravovremen pristup kritičnim lijekovima po povoljnijim cijenama. Naime, 70 posto tržišta kritičnih lijekova otpada na četiri velike države. U takvim okolnostima jasno je da samo zajedničkom nabavom Hrvatska i druge manje države mogu ravnopravno sudjelovati na tržištu i osigurati pravovremenu opskrbu lijekovima. Drugim riječima, zahvaljujući zajedničkoj javnoj nabavi, kritični lijekovi bit će dostupni pacijentima u Hrvatskoj u isto vrijeme kao, primjerice, pacijentima u Njemačkoj.

Uz to, uspostavom jedinstvenog europskog sustava upravljanja zalihama lijekova, spriječit ćemo nepotrebna gomilanja lijekova na zalihama velikih država. Istovremeno, omogućit ćemo da u slučaju nestašice, lijekovi budu brzo preusmjereni iz države u kojoj tih lijekova ima u državu u kojoj je zabilježena nestašica. Od novog mehanizma upravljanja lijekovima najviše koristi imat će pacijenti.

Također, zakonom ćemo olakšati izgradnju tvornica lijekova na europskom tlu što će potaknuti razvoj europske farmaceutske industrije. Naime, 75 posto proizvodnih pogona aktivnih farmaceutskih supstanci nalazi se izvan Europe, ponajviše u Indiji i Kini. Upravo ta ovisnost naglašava važnost mjera za jačanje farmaceutske proizvodnje u Europi, koje predviđamo u novom zakonu.“ - kazao je Sokol.