Šire se 'bakterije iz noćnih mora': Lijekovi jedva djeluju, a broj zaraženih raste

U Sjedinjenim Američkim Državama zabilježen je drastičan porast infekcija izazvanih bakterijama otpornima na antibiotike – takozvanim "bakterijama noćne more" – pokazuje najnovije izvješće Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Kako navode znanstvenici CDC-a, glavni uzročnik tog porasta je opasni gen poznat kao NDM, koji bakterijama omogućuje visoku otpornost na lijekove, a infekcije koje uzrokuje izuzetno su teške za liječenje.

Trenutno postoje samo dva antibiotika koja mogu djelovati protiv tih bakterija, no riječ je o skupim terapijama koje se moraju davati intravenozno, što dodatno otežava liječenje, piše SkyNews.

Bakterije koje sadrže NDM gen ranije su bile rijetkost, najčešće povezivane s pacijentima koji su se liječili izvan SAD-a. Međutim, u posljednjih nekoliko godina broj zaraženih u Americi porastao je više od pet puta, iako apsolutne brojke još uvijek nisu visoke.

– Porast NDM bakterija u SAD-u predstavlja ozbiljnu prijetnju i izaziva veliku zabrinutost – izjavio je David Weiss, stručnjak za zarazne bolesti sa Sveučilišta Emory u Atlanti.

Izvješće CDC-a temelji se na podacima iz 29 saveznih država. Tijekom 2023. godine zabilježeno je ukupno 4.341 slučaj infekcija bakterijama otpornima na karbapeneme – skupinu antibiotika koji se koriste kao posljednje sredstvo u liječenju najtežih infekcija. Od toga je 1.831 slučaj bio povezan upravo s NDM genom.

Stopa infekcija rezistentnih na karbapeneme porasla je s manje od 2 na 100.000 stanovnika 2019. godine, na više od 3 u 2023., što predstavlja rast od 69%. No, posebno zabrinjava skok infekcija uzrokovanih NDM bakterijama – s 0,25 na 1,35 slučajeva na 100.000 ljudi, što je porast od čak 460%.

CDC već godinama upozorava na širenje "bakterija noćne more", koje pokazuju otpornost na gotovo sve dostupne antibiotike.

Iako u izvješću nije navedeno koliko je zaraženih osoba preminulo, stručnjaci upozoravaju da bi stvaran broj zaraženih mogao biti znatno veći, s obzirom na to da mnogi ljudi mogu biti nesvjesni nositelji ovih rezistentnih sojeva – što dodatno povećava rizik od širenja unutar zajednice.

Dr. Maroya Walters, jedna od autorica izvješća, ističe kako postoji opravdana bojazan da bi infekcije koje su se do sada rutinski i lako liječile – poput urinarnih infekcija – u budućnosti mogle postati znatno teže za suzbijanje.

Antimikrobna rezistencija nastaje kada bakterije, gljivice i drugi mikroorganizmi razviju otpornost na lijekove koji su nekoć bili učinkoviti. Glavni uzroci tog trenda su nepravilna i prekomjerna uporaba antibiotika – primjerice, kada se terapije ne dovrše ili se propisuju nepotrebno, čime se potiče razvoj otpornijih sojeva.

Pandemija ubrzala problem?

Pojedini stručnjaci smatraju da je pandemija COVID-19 dodatno pogoršala situaciju, piše SkyNews.

– Tijekom pandemije zabilježen je ogroman porast primjene antibiotika, što se vjerojatno odrazilo i na rast antimikrobne otpornosti – izjavio je dr. Jason Burnham sa Sveučilišta Washington, koji nije bio uključen u izradu izvješća.

No, važno je napomenuti da CDC-ovi podaci ne prikazuju cijelu sliku. Mnoge savezne države još uvijek ne provode sustavno testiranje niti u potpunosti prijavljuju ovakve slučajeve. Čak i ondje gdje se testira, najčešće se to čini samo kod pacijenata u bolnicama s težim simptomima.

Dr. Burnham posebno ističe da CDC nije imao pristup podacima iz nekih od najmnogoljudnijih saveznih država, uključujući Kaliforniju, Floridu, New York i Texas, zbog čega je stvarni broj slučajeva u SAD-u "sigurno podcijenjen".