Tomašević odlučio napraviti potez poput Milanovića: Ideja je napraviti blitzkrieg

Kandidati i stranke koje se 18. svibnja žele natjecati na lokalnim izborima krenuli su u prikupljanje potpisa. Koliko je potrebno prikupiti potpisa ovisi o broju stanovnika lokalne jedinice. Kandidati za gradonačelnika, primjerice, Rijeke i Splita moraju prikupiti 1500 potpisa, a u Osijeku 1200. Najmanje, samo 35 potpisa, moraju skupiti kandidati za tri dalmatinske i jednu istarsku općinu dok od kandidata za župana, najmanje 900 potpisa, moraju skupiti kandidati za župana ličko-senjskog, a kandidati za splitsko-dalmatinskog župana čak 3200 potpisa.

Najviše potpisa, pet tisuća, treba skupiti svatko tko želi biti kandidat za gradonačelnika Zagreba. Aktualni gradonačelnik, odnosno njegova stranka Možemo i SDP s kojima su dogovorili koaliciju za nadolazeće lokalne izbore imaju u planu potrebne potpise prikupiti u što je moguće kraćem roku, i više od potrebnih pet tisuća, te pokušati već ovog tjedna, kako neslužbeno čujemo, potpise i predati DIP-u. Ideja je napraviti blitzkrieg, da Tomašević bude prvi kandidat za gradonačelnika Zagreba koji je predao potpise, što je potez koji je SDP omogućio krajem prošle godine Zoranu Milanoviću kada su mu prikupljali potpise za kandidaturu za drugi predsjednički mandat. Prikupljati potpise, u pratnji stranačkih kolega, ali i SDP-ovaca Tomašević je počeo na Cvjetnom trgu. Poručio je da očekuje ponovnu pobjedu te da je trebalo hrabrosti za "preuzimanje vlasti nakon najkorumpiranije vlasti" i kako se zato sada i čuje "cviljenje onih kojima je nova vlast ugrozila financijske interese".

Potpise je u centru Zagreba prikupljala i Marija Selak Raspudić koja je obećala da se na izborima neće nabacivati blatom i kritikom, već da će nuditi cjelovita rješenja. Potpise trebaju prikupiti kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana te njihove zamjenike. Potpisi se isto tako prikupljaju za kandidacijske liste za općinska i gradska vijeća te za županijske skupštine.

Pravovaljane liste

S druge strane, političke stranke moraju prikupiti potpise za kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, ali ne i potpise za liste za vijeća i skupštine. Prijedlozi kandidacijskih lista i kandidatura moraju nadležnom povjerenstvu prispjeti u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Vladine odluke o raspisivanju izbora, dakle do 29. travnja u ponoć. Nakon toga, u roku od 48 sati, odnosno do 1. svibnja, bit će poznate i objavljene sve pravovaljane kandidacijske liste i kandidature nakon čega kreće i službena izborna promidžba i trajat će do ponoći, 16. svibnja.

Kod predlaganja lista za predstavnička tijela potrebno je voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena, odnosno zastupljenost jednog spola ne smije biti niža od 40 posto. Liste koje ne budu pazile za taj kriteriji mogu dobiti novčanu kaznu.

