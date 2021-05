‘To nije medijski toranj nego Hamasov centar’

– To nije medijski toranj i nije medijski centar – ustvrdio je glasnogovornik izraelske vojske pukovnik Jonathan Cornicus na brifingu za strane novinare održanom kasno navečer u subotu, nakon što je ranije tog dana izraelski projektili sravnili sa zemljom zgradu Al-Jalaa, 12-katnicu u Gazi u kojoj su se nalazili uredi medijskih kuća: katarske televizije Al-Jazeere i novinskih agencija Associated Press te France Presse.

Bez konkretnih dokaza

Potez je naišao na brojne kritike, pa i poziv iz Bijele kuće, no Cornicus je odbacio tvrdnje da je objekt bio zaštićen zbog nazočnosti novinara te ustrajao na tome da je to bio legitiman vojni cilj. Objekt je bio središte složene vojne akcije Hamasa, a u njemu su se nalazili i uredi Palestinskog islamističkog džihada, naveo je glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga te iznio tri glave svrhe kojima su se palestinske organizacije služile zgradom s čijeg su se krova i pri ranijim sukobima redovito javljali novinari.

– Zgradom se koristilo za smještanje časnika vojne obavještajne službe, što u osnovi znači za prikupljanje i analizu vojne obavještajne službe, očito korištene u vojne svrhe protiv nas. Druga je svrha bila istraživanje i razvoj. Najbolji su stručnjaci radili u toj zgradi koristeći se hardverom, računalima i drugim sadržajima u objektu za razvijanje oružja protiv nas. I na kraju, u i na zgradi su se nalazili visoko napredni tehnološki alati – kazao je Cornicus.

VIDEO Što je i kako funkcionira Iron Dome?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pukovnik izraelske vojske ovdje je odbio ulaziti u detalje, ali je kazao da je Hamas takve alate koristio u borbi protiv Izraela kako bi “kočio ili ograničio aktivnosti Izraelskih obrambenih snaga unutar Izraela i civilnu aktivnost uz Pojas Gaze”. Ponovio je do koje su mjere Izraelske obrambene snage identificirale kako su skupine poput Hamasa i Palestinskog islamskog džihada “ugradile svoju vojnu infrastrukturu u civilne objekte”.

Upitan može li predočiti konkretne dokaze za svoje tvrdnje da su se zgradom koristile palestinske organizacije, Cornicus je odgovorio da je traženje takvih odgovora legitimno, ali da u ovom trenutku ne može ulaziti u detaljnija objašnjenja zbog sigurnosnih razloga, zaštite izvora i operacije prikupljanja informacija.

– Uvjeravam vas da su naši obavještajni podaci vrlo točni. Hamas i Islamski džihad su iz navedenih razloga koristili zgradu – kazao je.

‘Dali im dovoljno vremena’

Conricus je također naglasio da su Izraelske obrambene snage “predane tomu da osiguraju sigurnost i slobodan rad novinara, čak i ako je to u određenoj mjeri umanjilo učinkovitost napada.

– Iz obzira prema sigurnosti civila, neboraca te, naravno, novinara, dali smo dovoljno vremena da ti ljudi izađu i evakuiraju zgradu znajući da su to vrijeme također iskoristili Hamas i Islamski džihad da spase važnu opremu. No to je vojni gubitak koji smo spremni ukalkulirati i podnijeti da bismo osigurali da nema civila u zgradi te kako bismo sveli gubitak civilnih života na najmanju moguću mjeru – rekao je.