'To ne radi ni jedna zemlja u EU, ne treba intervenirati u nešto što bi donijelo štetu'

Završio je sastanak sindikata javnih i državnih službi s predstavnicima Vlade, ministrima Zdravkom Marićem, Tomislavom Ćorićem i Josipom Aladrovićem.

Na sastanku se razgovaralo o mogućim uštedama u javnim službama, odnosno rezanju plaća, dodataka i koeficijenata.

– Ako je nešto nužno, nemojmo to zvati solidarnost nego nužnost, nitko neće dopustiti štetu interesa za Republiku Hrvatsku – rekao je sindikalist Vilim Ribić nakon sastanka te istaknuo da je bilo različitih mišljenja, piše dnevnik.hr.

– Bilo je rasprave o ekonomskoj svrhovitosti intervencija u plaće u javnom sektoru. Pitanje je kome i kada bi se to moglo očekivati. Stajalište sindikata je da ovo nje trenutak koji pokazuje ijednim indikatorom da je smisleno intervenirati u plaće i da je to isplativo i da tu ima neke žrtve koja ima smisla. Nitko sa strane Vlade nije inzistirao na riječi smanjivanje. Ali ne raspravljamo o investicijama ili javnim nabavama nego plaćama. To ne radi ni jedna zemlja u EU, svi stručnjaci upozoravaju da je to kontraproduktivno. Ali sindikati su naglasili da sada nije trenutak, ali ne isključujemo da bi mogao biti trenutak, a onda ćemo svi skupa sjesti i još jednom razmisliti, ne treba intervenirati u nešto što bi samo donijelo štetu – rekao je Ribić.

Stjepan Topolnjak, predsjednik samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi kaže da je smanjenje plaća neprihvatljivo.

– Druge države povećavaju plaće tim sektorima, a kod nas, ako bi se išlo na smanjivanje apsolutno je to za nas neprihvatljivo – rekao je Stjepan Topolnjak.

VIDEO Kako će izgledati život nakon koronavirusa? "Nema više rukovanja, ni sastanaka.."