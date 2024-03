Tko su Rusi koji se na ukrajinskoj strani bore protiv Putina? 'Ovo je potpuni kaos i anarhija'

U ranim jutarnjim satima 12. ožujka ruski državni mediji oglasili su uzbunu. Nekoliko ukrajinskih vojnih jedinica sastavljenih od ruskih boraca navodno je pokušalo prijeći iz Ukrajine u Rusiju. Rusko ministarstvo obrane tvrdilo je da je "spriječilo pokušaj Kijeva da se probije u ruski pogranični teritorij u Belgorodskoj i Kurskoj oblasti", dodajući da se upad dogodio "istovremeno u tri pravca". U međuvremenu, jedinice koje su navodno sudjelovale u napadu kažu da je operacija u tijeku.

Iako ovo nije bio prvi put da su postrojbe sastavljene od Rusa koji se bore za Ukrajinu navodno prešle na ruski teritorij, ovaj put je nova formacija imala svoj prvi nalet. Najavljen u listopadu i obučavan tijekom cijele zime, novi Sibirski bataljun sudjelovao je u upadu, zajedno s ranije formiranom Legijom Sloboda Rusije. Sibirski bataljun treća je jedinica koju je Ukrajina osnovala za ruske državljane koji se žele pridružiti borbi protiv Kremlja. Bataljun je prvenstveno namijenjen etničkim manjinama koje su dolazile iz Sibira, uključujući Burjate, Jakute, Tuvce i druge, piše Kyiv Independent.

Sibir, hladna sjevernoazijska regija koja pokriva 77 % teritorija Rusije, dom je raznih etničkih manjina koje je ruska država uvelike obespravila. Devet od 10 najsiromašnijih ruskih regija, u smislu BDP-a po glavi stanovnika, regije su sa značajnim manjinskim stanovništvom. Od njih pet se nalazi u Sibiru. Dodavanje još jedne ruske postrojbe ukrajinskim oružanim snagama više se odnosi na informacijski rat nego na povećanje ukrajinskog bojnog kapaciteta, kažu stručnjaci.

VIDEO Borci protiv Kremlja pokrenuli prekogranične napade na Rusiju iz Ukrajine

- Ruski dobrovoljni bataljuni koji se bore uz Ukrajince aspekt su rata koji može imati malu izravnu razliku na prvoj liniji, ali će imati nerazmjeran utjecaj u smislu informacijskih aktivnosti, morala i utjecaja na rusko stanovništvo i njegovo vodstvo - rekao je Keir Giles, viši savjetnik Programa za Rusiju i Euroaziju u Chatham Houseu.

Tijekom zimskih mjeseci dopisnik Kyiv Independenta posjetio je poligon u blizini Kijeva koji je koristio novoosnovani Sibirski bataljun, postrojba u sastavu regularnih Ukrajinskih oružanih snaga. Muškarci su tjednima provodili aktivnu obuku, čekajući poziv da budu poslani na front kako bi branili Ukrajinu od zemlje koju su nekoć nazivali domom. Svi ti ljudi došli su iz Rusije i bili su nestrpljivi da se bore u svojoj zemlji. Od početka sveobuhvatne invazije ruski građani masovno bježe iz svoje domovine. Većina se nastanila u inozemstvu. Nekolicina njih se ipak dobrovoljno prijavila u borbu za Kijev.

GALERIJA Zmajevi zubi u Ukrajini postavljeni kako bi spriječili prodor Rusa

- Krajem 2022. postigli smo dogovor s Međunarodnom legijom ukrajinskih oružanih snaga o redovitom novačenju, prvo u okviru Ruskog dobrovoljačkog korpusa, a od 2023. i sa Sibirskim bataljunom te pokušavamo regrutirati 20 do 25 dragovoljaca mjesečno - rekao je Denis Sokolov, suosnivač Građanskog vijeća, ruske organizacije u egzilu koja pomaže regrutirati ruske građane da se bore za Ukrajinu. Ako je početna procjena pozitivna, dobrovoljac prolazi dugotrajnu provjeru prije nego što potpiše ugovor i pridruži se sljedećoj skupini novaka na putu za Ukrajinu.

Tijekom procesa, koji može potrajati mjesecima, kandidatima se održavaju online predavanja o taktičkoj medicini te im se osigurava osnovna oprema. Svi dragovoljci su civili, a nitko od kandidata nije bivši vojnik ili ratni zarobljenik u Ukrajini. Za desetke muškaraca koji su do sada uspješno prošli testove počinje faza obuke.

Trener bataljuna, Ukrajinac iz Kijeva poznat pod pozivnim znakom Batja, proveo je više od godinu dana na prvoj crti, gdje je više puta ranjen. - Oni postaju vojno osoblje po ugovoru, kao i svaki drugi vojnik. Svaki borac je registriran u Oružanim snagama prije slanja na nultu liniju - rekao je trener.

Za mnoge Ukrajince teško je vjerovati Rusima, čak i onima koji su spremni boriti se protiv Kremlja. Za Batyu to nije problem. - Provodim puno vremena s njima i ne mogu im ne vjerovati. Prvo, mi smo braća po oružju, idemo zajedno u borbu. Da sam i najmanje sumnjao u njih, ne bih to mogao učiniti - rekao je. - Vjerujem procesu. Vjerujem da mi čuvaju leđa, 100 posto - dodao je.

Malyi, 22, je etnički Baškirac. Odrastao je između rijeke Volge i Urala i odlučio je uzeti oružje za obranu Ukrajine u proljeće 2023. - Moji roditelji to nisu odobravali jer su se bojali za mene, ali ne zbog strane kojoj sam se pridružio - rekao je. Istaknuo je da je zgrožen ratom koji Rusija vodi protiv Ukrajine.

- Zamislite samo da vam, iz dana u dan, vaš susjed dolazi i hara vašom zemljom, godinama, dovodi trupe, i ne samo da okupira teritorije nego i ubija i siluje civile, pljačka, ovo je potpuni kaos i anarhija - dodao je.

Perun (32), bivši inženjer iz Moskve koji je prekinuo sve rodbinske veze s ruskim rođacima, jedan je od Rusa koji su se odlučili pridružiti bataljunu s ciljem pomoći Ukrajini da pobijedi i nastaviti život u Ukrajini. Njegova partnerica je Ukrajinka koju je upoznao u Donjecku 2013., godinu dana prije nego što ga je Rusija okupirala. - Ostat ću ovdje i biti dio ove velike zemlje, rekao je. Perun zna da mu, zbog odluke da se bori za Ukrajinu, nema povratka u Rusiju.

- Prestao sam komunicirati sa svojim prijateljima u Rusiji. Ne osjećam da više imam nikakve veze s tom zemljom. Među ljudima koje sam poznavao ima nekih koji ovaj rat smatraju podlim, ali drugi naginju dvosmislenosti i uvjereni su da je prijetnja NATO-a stvarna - kaže on.

Još jedan borac, koji nosi ime Johnny (32), napustio je Rusiju u veljači 2022., kada je zemlja započela svoju potpunu invaziju na Ukrajinu. Prvo se nastanio u inozemstvu prije nego su mu prijatelji pomogli da se poveže s Građanskim vijećem, koje regrutiura za Ukrajinu. U listopadu je stupio u Sibirski bataljon. Njegova obitelj ne zna da se on bori za Ukrajinu, a Johnny se razočarao u one koji su ostali u Rusiji.

- Mislio sam da će doći do revolucije u Rusiji kada je počela mobilizacija – to je bila moja pogreška - rekao je. - Kada je počeo rat širokih razmjera, moj um je bio spreman i odlučio sam se pridružiti bilo kojem bataljunu u Ukrajini. Od školskih godina uvijek sam se borio protiv režima Vladimira Putina - dodao je. Riječima koje ponavljaju riječi njegovih suboraca, on odlučno gleda u ukrajinsku pobjedu. - Prije svega, moramo osloboditi sve teritorije, a nakon toga potpuno uništiti Putinov režim - ističe.

Za ljude poput Malyija, Peruna i Johnnyja nema povratka u Rusiju – bili bi uhićeni i procesuirani kao izdajice. U Ukrajini ih se pomno motri i morat će dokazati svoju lojalnost stavljajući svoje živote na kocku kako bi zaštitili narod za koji su se zakleli da će ga braniti od vlastitog. Iako su postrojbe službeno dio Oružanih snaga Ukrajine, ukrajinske vlasti nastoje umanjiti značaj ukrajinske uključenosti u operacije ovih jedinica na ruskom tlu.

- Legija Sloboda Rusije, Ruski dobrovoljački korpus i Sibirski bataljun djeluju na teritoriju Rusije kao neovisne jedinice, budući da se sastoje od ruskih državljana. Štoviše, oni su kod kuće - rekao je Andriy Yusov, glasnogovornik ukrajinske obavještajne službe nakon upada 12. ožujka. Te se operacije često tumače kao reklamni trikovi – s ciljem slanja signala ruskim vlastima i stanovništvu te poticanja novih novaka da se pridruže.

- Ovo je dio kombinirane i koordinirane informacijske kampanje Ukrajine kako bi se rusko vodstvo stavilo na rub i upozorilo stanovništvo da neće biti imuni na posljedice rata - rekao je Giles.

- Psihološkim i informacijskim pritiskom na oba kraja ukrajinske crte bojišnice, kako preko granice u regiji Belgorod, tako i na okupiranom Krimu, Ukrajina drži rusko vodstvo u nagađanju i također ga stavlja pod stres bez obzira koliko značajni ili beznačajni bili upadi - dodao je.

- Do sada, naravno, nemamo pouzdane izvore o tome što je točno postignuto, ali to pokazuje ruskom vodstvu da moraju ojačati ovo područje granice kako bi pokazali vlastitom stanovništvu da su sposobni obraniti zemlju, a to će, naravno, odvući trupe i resurse s drugih područja prve crte gdje je Ukrajina pod prijetnjom - kaže.

VIDEO Borbe na graničnom prijelazu u kurskoj regiji