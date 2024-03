VIDEO Pojavile se snimke borbe na ruskoj granici: Tenk dobrovoljaca upao preko granice, naišao na minu

TRESLO SE 2/3 DRŽAVE

Potres koji se osjetio u većini Jugoslavije: Poginulo je 136 osoba, deseci tisuća ostali bez doma

Tlo se treslo i pomicalo od 7 i 20 do 7 sati i 22 minute, no, samo desetak sekundi, koliko je trajao najjači udar, bilo je dovoljno da pogine 136 osoba – 101 u Crnoj Gori i 35 u Albaniji. Bilo je to 15. travnja 1979. godine, a članke o tom tragičnom događaju možete pronaći u arhivi Večernjeg lista.