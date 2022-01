Tko smije kamo, u kolikom broju i treba li COVID potvrdu

Prva je bila 18. ožujka 2020., a do dana današnjeg ima ih gotovo 450. Što smo to brojili? Odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite od početka pandemije, koje Hrvati sad već dosta teško prate. Tko smije kamo i kada, u kolikom broju i treba li uzeti COVID potvrdu, može li se nakon ponoći kupiti limenka piva i koliko traje izolacija za koji soj, probat ćemo sažeti u sljedećim recima. Krenut ćemo od posljednje odluke Stožera od 8. siječnja, kojom su određene mjere izmijenjene, ali većina je ostala istovjetna dokumentu koji je prethodio.

Teško pratiti

Ponoć je tu ključna jer i dalje je to sat kojim sve staje. Ugostiteljski objekti tad zatvaraju vrata, nema više alkoholnih pića, a kupiti se ne mogu ni pekarski proizvodi. Pojedine trgovine mogu raditi, primjer za to je zagrebačka Savica, koja ima dućan 0-24, ali ni onamo se, nakon ponoći, ne može zaputiti po kruh ili pivo. Tosta uvijek ima, to nije upitno, međutim, prodati ga neće.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL Epidemiološke mjere

Nakon što sat otkuca pola noći, ostati se može eventualno u kinu, ali samo ako je projekcija počela u 23 sata i ako se sve vrijeme nosi maska jer je i ona propisana najnovijom odlukom. Još se malo feštati može samo na svadbi, koja može trajati do dva sata, ali samo ako gosti imaju COVID potvrde.

U suprotnom, “fajrunt” je isto u ponoć, i prisustvovati može do 20 ljudi. Ova potonja pravila vrijede i za ostale privatne svečanosti u zatvorenom, dok pet ljudi više može boraviti u isto vrijeme, primjerice, u kafiću. Na otvorenom može ih biti 50 bez COVID potvrda, a do 200 ako svi pokažu da su preboljeli, cijepljeni ili testirani. I gledateljstvo na sportskim natjecanjima od ovog je mjeseca ograničeno pa se u zatvorenim dvoranama smije popuniti najviše 20 posto tribine, a na otvorenom 40 posto.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL Epidemiološke mjere

Kad koliko izolacije?

Ako se netko ipak zarazi, procedure su sljedeće; bilo koji soj korone da oboljeli ima, među ljude ne smije deset dana. Postoje, međutim, iznimke koje to razdoblje skraćuju za tri dana. Sedam dana izolacije pravilo je za one koji su unatrag četiri mjeseca preboljeli COVID-19, cijepili su se drugom ili booster dozom ili su preboljeli bilo kada te se cijepili nakon toga dvaput. Deset dana izolacije vrijedi i za kontakte oboljelog, ako je osoba necijepljena.

Ako je preboljela koronu ili je cijepljena prije više od šest mjeseci, izolacija traje sedam dana. Kontakti koji u izolaciju uopće ne trebaju oni su koji su cijepljeni unutar četiri mjeseca, oni koji su u tom razdoblju već preboljeli, oni s boosterom te oni koji su se cijepili nakon preboljenja.

Ova pravila vrijede i za wuhanski i za delta-soj, ali i za omikron, za koji je u SAD-u, primjerice, već odlučeno da će izolacija trajati svega pet dana. Kod nas to nije propisano, ali su se navedena ograničenja izmijenila, kako je kazao HZJZ, upravo “s obzirom na ubrzano širenje omikron-varijante i ograničene kapacitete testiranja”.