Tko je ubio 52-godišnjeg oca troje djece?

Policijska istraga djelatnika PU Ličko-senjske trebala bi rasvijetliti što se dogodilo danas rano ujutro, prije 5 sati ujutro u obiteljskoj kući obitelji Vukadinović u Rapain Klancu na području Brinja i tko je kriv za smrt 52-godišnjeg Nikole Vukadinovića.



Naime, iz PU Ličko- senjske obavijestili su javnost da je rano ujutro u četvrtak, u obiteljskoj kući u Rapain Klancu u općini Brinje pronađeno mrtvo tijelo 52-godišnjaka sa vidljivim tjelesnim ozljedama po tijelu. Na mjesto događaja došao je i predstavnik Županijskog državnog odvjetništva kako bi rukovodio očevidom koji će uključiti razgovore sa susjedima i članovima obitelji Vukadinović kako bi se utvrdilo tko je odgovoran i kako je došlo do tragedije.

Nikola Vukadinović otac je troje djece od kojih dvoje, 20-godišnji sin i 10 godina stara kći žive s njima na imanju na kojem je Nikola imao svoj OPG. Najstarije dijete, 24-godišnja kći, živi u Senju, a u rodnu je kuću stigla nakon što su joj javili što joj se dogodilo ocu.

'Ne znamo što se moglo dogoditi'

'Brat je rekao da je rano jutros čuo neki lom u kući, kao da netko provaljuje, razbija. Otišao je vidjeti o čemu se radi i našao je mrtvog oca. Ne možemo niti naslutiti što se, zašto i kako dogodilo ', kazala nam je kći preminulog.

Na mjesto tragedije ubrzo su došle i sestre preminulog Nikole, od kojih jedna živi u Otočcu. Supruga preminulog Nikole, pak radi u Njemačkoj i ovih je dana trebala doći na godišnji odmor u Rapain Klanac. Nitko od članova obitelji ili susjeda ne zna za ikakav spor pokojnog Nikole sa bilo kime. Kažu da je riječ o obitelji koja mirno živi, bave se poljoprivredom, zajedno rade i s nikime nisu bili u sukobu niti im je itko išta zamjerao.



'Ne znamo što se moglo dogoditi, tko je mogao ozlijediti Nikolu do te mjere da je preminuo od ozljeda. To nam je stvarno misterij', kazali su susjedi. Napominju i da nije riječ o mjestu gdje bi bilo puno migranata, ali da znaju prolaziti tim krajem. No, provala u kuću, koliko znaju, nije bilo, obzirom da je riječ o naseljenim mjestima gdje se ljudi mahom bave poljoprivredom. Ipak, kažu, ništa nije isključeno. Nadaju se da će policija uspjeti rasvijetliti slučaj koji ih je potresao i zabrinuo.