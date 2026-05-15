Merz o Americi: 'Ni svojoj djeci ne bih preporučio da idu tamo'

Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u petak da više ne bi savjetovao mladima da odlaze u SAD radi rada ili studija, navodeći kao razlog ono što je opisao kao pogoršanje "društvene klime" u Americi. Govoreći na okupljanju njemačkih katolika u jugozapadnom gradu Würzburgu, Merz je rekao: "Danas svojoj djeci ne bih preporučio da idu u SAD školovati se i raditi" – izjava koja je izazvala pljesak publike. Kancelar je objasnio da je "društvena klima koja se ondje iznenada razvila" postala duboko zabrinjavajuća te ustvrdio da "čak i najobrazovaniji ljudi u Americi imaju velikih poteškoća s pronalaskom posla", prenosi Politico. Merz, koji je katolik, ima troje djece i sedmero unučadi. "Veliki sam obožavatelj Amerike", dodao je Merz uz smijeh okupljenih, "ali trenutačno moje divljenje ne raste".

Ovi komentari dodatno naglašavaju sve veći razdor između Berlina i Washingtona nakon višednevnih javnih sukoba između Merza i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Njemački čelnik, koji je ranije bio na čelu Atlantik-Brücke, utjecajne mreže koja promiče njemačko-američke odnose, rekao je školarcima 28. travnja da je američki predsjednik bio "ponižen" od strane Irana te da nema koherentnu strategiju za rat koji je izbio krajem veljače nakon zajedničkih američko-izraelskih udara na iranske ciljeve. Tri dana kasnije, 1. svibnja, Pentagon je, slijedeći raniju Trumpovu prijetnju, objavio da će povući 5000 američkih vojnika iz Njemačke. Unatoč napetostima, Merz je u petak na platformi X napisao da je imao "dobar telefonski razgovor" s Trumpom – prvi otkako su se javno sukobili – naglasivši pritom da su "SAD i Njemačka snažni partneri unutar snažnog NATO-a".

Berlin je također odbio američke pozive da se NATO izravno uključi u rat s Iranom, inzistirajući da "to nije NATO-ov rat", ostavljajući otvorenom tek ograničenu ulogu njemačkih minolovaca u Hormuškom tjesnacu nakon završetka sukoba. Trumpova administracija, međutim, ima vlastito viđenje političke klime u Europi. U svojoj Strategiji nacionalne sigurnosti objavljenoj u prosincu prošle godine, Washington je upozorio da se Europa suočava s mogućim "civilizacijskim brisanjem" uzrokovanim migracijama, slabljenjem nacionalnih identiteta i politikama Europske unije koje navodno potkopavaju suverenitet.