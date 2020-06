Tko je čovjek iz agencije koji je pogodovao Rimac: Zbog njega je struja skočila na 94 eura

Među 13 osumnjičenih u aferi Vjetroelektrane jest i Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća (UV) Hrvatske regulatorne agencije (Hera) s kojim je, tvrde istražitelji, Josipa Rimac kontaktirala u prosincu 2019. i ožujku 2020. te tražila da se na dnevni red sjednice UV-a Here što prije stavi i usvoji zahtjev C.E.M.P.-a da im se izda rješenje o povlaštenom proizvođaču električne energije.

USKOK tereti Jurekovića da je to omogućio, nakon čega je C.E.M.P. električnu energiju umjesto 43 eura po megavatu, kako je to bio do tada slučaj, fakturirao po cijeni od 94 eura po megavatu.

C.E.M.P. je dobio tri rješenja o povlaštenom proizvođaču za vjetroelektranu Krš – Pađene, 30. prosinca 2019. za 20 MW-a, 23. ožujka ove godine za 42 MW-a te 18. svibnja za 80 MW-a. No ta je tvrtka u sustav poticaja ušla još krajem 2013. godine kad je od Here dobila tri prethodna rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije za VE Krš – Pađene, i to na rok od četiri godine, a nakon isteka toga roka ta su prethodna rješenja produljena na još dvije godine. U Heri objašnjavaju da je prije stupanja na snagu Zakona o obnovljivim izvorima energije (OIE) i visokoučinkovitoj kogeneraciji 1. siječnja 2016. sustav poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora bio uređen prema tada vrijedećim propisima prema kojima je nositelj projekta koji je namjeravao sagraditi postrojenje za proizvodnju električne energije iz OIE te ostvariti pravo na poticajnu cijenu bio dužan ishoditi prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

U Agenciji navode da su ta prethodna rješenja izdavali prema propisanoj proceduri, uz propisanu dokumentaciju i na rok važenja prema pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača. Na temelju tako izdanog prethodnog rješenja nositelj projekta je, objašnjavaju u Heri, mogao s Hrvatskim operatorom tržišta električne energije (HROTE) sklopiti ugovor o otkupu električne energije u skladu s važećim tarifnim sustavom za proizvodnju iz OIE i kogeneracije. U Heri navode da je tako sklopljen ugovor u kojem su regulirana međusobna prava i obveze, pa i cijena koja će se povlaštenom proizvođaču isplaćivati, stupao na snagu nakon što se predmetno postrojenje sagradi te ishodi rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača. C.E.M.P je, kako smo već pisali, s HROTE-om potpisao ugovor na 14 godina s povlaštenom cijenom od 94 eura po MW-a. No Hera je toj tvrtki izdala rješenja o povlaštenom statusu na 25 godina. U Agenciji objašnjavaju da je Pravilnikom o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije propisano da Hera izdaje to rješenje na rok od 25 godina.

Poručili su i da se rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača može izdati tek nakon što je nositelj projekta podnio Heri potpun i cjelovit zahtjev za njegovo izdavanje, uz koji je priložena i propisana dokumentacija, a u skladu s procesnim pravilima upravnog postupka. Pri tome se pozivaju na Zakon o tržištu električne energije, Zakon o OIE i visokoučinkovitoj kogeneraciji, Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije te Zakon o općem upravnom postupku.

