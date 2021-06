Tko je bio John McAfee: 'Genijalac koji je bježao od optužbi za ubojstvo i širio teorije zavjere'

Tko se ozbiljnije računalima počeo koristiti 90-ih godina, nije mogao ne čuti za antivirusni softver McAfee Antivirus. Ili se na njega naljutiti jer skeniranje tog antivirusnog zaštitnika znalo je potrajati na sporijem računalu, pa i dodatno ga usporiti gotovo do sloma živaca njegova korisnika.

Ali, bili ste sigurni. A, treba i to priznati, niste niti imali previše izbora. Danas je konkurencija žestoka, kao što su i kibernetički napadi profinjeniji i opasniji, pa je McAfee Antivirus još tu. Njegov tvorac John McAfee kod za taj i danas poznati komad softvera sklopio je još 1987. godine. Koliko genijalan toliko i ekscentričan, McAfee, koji je prije dva dana počinio samoubojstvo, s čela svoje kompanije za prodaju moćnog antivirusa sišao je 1994. godine prodavši usput i preostali udio u vlasništvu kompanije.

Joga i lake droge u Belizeu

Nakon toga, McAfee je postao najveći kritičar svoje nekadašnje tvrtke i softvera koji je prodavala tražeći čak i da se s njega makne njegovo ime. Intel je to doista učinio kada je 2011. preuzeo tvrtku, no McAfee je toliko jaka etiketa da je nakon pet godina odlučeno da se ona ponovno oživi u joint ventureu s jednim jakim investicijskim fondom.

John McAfee jedna je od onih nevjerojatno kontroverznih figura svijeta tehnologije. McAfeejev je život, koliko plodan toliko i zlokoban. On je, recimo, jedan od onih koji su napravili prvi messenger za Windows, PowWow, a to nije bila jedina tvrtka ili projekt u koji je bio uključen. Ima toga popriličan niz, međutim, s malo financijskog uspjeha. Bogatstvo mu je najviše dosegnulo 100 milijuna dolara, što nije malo, ali je ništa u odnosu na vodeće ljude tehnološkog biznisa danas.

Foto: ALEXANDRE MENEGHINI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: John McAfee speaks during an interview in Havana FILE PHOTO: John McAfee, co-founder of McAfee Crypto Team and CEO of Luxcore and founder of McAfee Antivirus, speaks during an interview in Havana, Cuba, July 4, 2019. Picture taken July 4, 2019. REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo Alexandre Meneghini

A onda mu je propalo dosta toga nakon financijske krize 2008. godine. Veća je, međutim, kontroverza što je jedno vrijeme živio u Belizeu baveći se svačim u tehnologiji, poput kritpovaluta, ali i jogom te – rekreativnim korištenjem lakih droga. Iz Belizea se u Sjedinjene Države morao vratiti 2013. godine jer je ondje bio tražen zbog sumnje na – ubojstvo.

Riječ je bila o ubojstvu drugog Amerikanca u Belizeu Gregoryja Vianta Faulla koji je pronađen mrtav s ranama zadanima vatrenim oružja 11. studenoga 2012. u svom domu na Ambergris Cayeu, najvećem otoku u Belizeu. Bio je McAfeejev susjed pa je policija, prirodno, i njega željela o svemu ispitati. No, on nije dijelio te želje pa je u intervjuu Wiredu rekao kako se oduvijek bojao policije sumnjajući da ga žele ubiti. Izbjegavao ih pa je na kraju i pobjegao iz zemlje. Dean Barrow, premijer Belizea, izjavio je kako se radi o iznimno paranoičnoj osobi koja je vjerojatno i prilično luckasta.

Kandidat za predsjednika

McAfee se prebacio u Guatemalu, gdje je tajno boravio, da bi njegovu lokaciju nehotice otkrili novinari Vicea objavivši njegovu fotografiju s geolokacijom. Pa je onda završio čekajući izručenje Belizeu. No, odglumio je dva srčana udara zbog kojih je nakon serije žalbi vraćen u Sjedinjene Države. Ali samo da bi ga tužila Faullova kći i dobila spor. McAfee je morao platiti 25 milijuna dolara. I ta sudska odluka otprije dvije godine bila bi dovoljna da stavi bilo koga u ozbiljne probleme, no ne i McAfeeja.

On je, naime, već u siječnju 2019. godine objavio kako zapravo i nije više u Sjedinjenim Državama, već je u bijegu od američkih vlasti te živi u međunarodnim vodama na svojoj megajahti, ponajprije jer se bojao da bi ga sud mogao i optužiti za ubojstvo bude li tužba Faullove kćeri prihvaćena. U cijelom tom kaosu, McAfee se dva puta, 2016. i 2020. godine, bezuspješno pokušao kandidirati za predsjednika ispred američke Libertarijanske stranke.

Napokon je priveden zbog utaje poreza u Španjolskoj po nalogu Sjedinjenih Država. U prijavi otvorenoj nakon njegova privođenja u lipnju prošle godine stajalo je kako je između 2014. i 2018. godine zaradio milijunske iznose, no za ništa od toga nije platio porez. Kako je ispalo, uspio je to mešetareći kriptovalutama, ali na prijevaru, promovirajući formiranje određenih kriptovaluta kao neovisni ulagač jer je bio poznati promotor blockchaina i virtualnog novca, a zapravo uzimajući za to novac, nekih 23 milijuna dolara, i na taj način zapravo varajući ljude. I onda je 5. ožujka 2021. podignuta optužnica.

Svoje je izručenje McAfee čekao u zatvoru u Barceloni. Ekstradicija je odobrena prekjučer, a McAfee je pronađen mrtav tek nekoliko sati nakon te objave. Počinio je samoubojstvo vješanjem.

– Nadam se da će španjolski sud u svemu ovome uočiti nepravdu jer Sjedinjene Države od mene žele napraviti primjer – rekao je na saslušanju u svibnju. Nakon devet mjeseci čekanja u zatvoru, stigla je odluka koju nije mogao podnijeti iako je još imao pravo žalbe. Za života je tvrdio svašta, da je napravio čak 47-ero djece, a sadašnju suprugu Janice upoznao je u bijegu dok ga je snubila kao prostitutka. Na Twitteru je imao milijun pratitelja, od kojih je ozbiljan broj bio tamo zbog McAfeejevih priča o vladinim zavjerama, moći koja kvari demokraciju i slično.

