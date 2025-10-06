Naši Portali
U poslovnim okruženjima, odluke su nekoć bile stvar hijerarhije

Tko danas donosi odluke? AI, svijest ili podsvijest?

06.10.2025.
S jedne strane imamo ili ćemo ubrzo imati algoritme umjetne inteligencije koji predlažu optimalne poteze. S druge je svijest i intuicija lidera, koji znaju da ono što piše u izvještaju nije nužno uvijek cijela istina.

A negdje između su podsvjesni obrasci ponašanja koji upravljaju time kako timovi reagiraju, kome se vjeruje, tko se uključuje, a tko tiho povlači.

U tom trokutu, onom između tehnologije, emocije i nesvjesnih uvjerenja, danas se donose ključne poslovne odluke.
Zato People & Culture Horizons nije konferencija samo o HR-u. Niti samo o biznisu.
To je mjesto susreta onih koji znaju da odluke nadilaze kako podatke tako i osjećaje i da ih sve češće oblikuje ono što ne vidimo.

HR Arena: Kad emocije postanu struktura

U svijetu rada koji se ubrzano mijenja, tradicionalni alati više ne daju odgovore na pitanja koja se postavljaju iznutra.
Zato HR Arena otvara prostor za sve ono što u organizacijama postoji, ali je rijetko strukturirano:

Kako motivirati nekoga tko ne traži hijerarhiju, nego ravnotežu?

Kako graditi kulturu koja ne ovisi o entuzijazmu, već o smislenim očekivanjima?

Kako u sustav prenijeti ono što znamo o burnoutu, emocionalnoj inteligenciji i psihološkoj sigurnosti, a da pritom ne izgubimo profesionalnost?

Govori se o dopaminskoj generaciji, onoj brzoj, radoznaloj, ali fragmentiranoj.
O avokado generaciji, obrazovanoj, ambicioznoj, ali nesigurnoj.
I o HR-u koji više nije servisna funkcija, nego ključna točka razumijevanja ljudi, ponašanja i dinamika koje pokreću (ili koče) sustave.

Business Arena: Kad brojke pokažu ono što se ne vidi u Excelu

Na drugoj strani konferencije nalazi se Business Arena, koja okuplja direktore, investitore i savjetnike i s njima postavlja pitanja koja se rijetko javno otvaraju.

Što se događa s organizacijom kad uđe investicijski fond, a ljudi to ne razumiju?

Kako izgleda pravedan sustav plaća kada transparentnost više nije izbor nego zakonska obveza?

Kako procijeniti vrijednost radnog mjesta kada doprinos nije vidljiv kroz brojke, već kroz odnose i odluke?

Govori se o kulturi akvizicija, o redistribuciji vlasništva kroz ESOP modele, o regulatornim promjenama koje izravno utječu na svakodnevne razgovore o plaći i ulozi.
I ne zato što je to trend već zato što postaje nužnost.

Ovdje kultura više nije „mekani sloj".
Ona postaje strukturni element otpornosti i kredibiliteta tvrtke, onaj koji ne stoji u bilanci, ali se itekako osjeća kad oslabi.

Dvije arene. Zajedničko razumijevanje.

U organizacijama često postoji razmak između onih koji „vide brojke“ i onih koji „vide ljude“.
People & Culture Horizons stvoren je da se taj razmak premosti.

Ovdje HR uči kako govoriti jezikom odluke. Ovdje lideri čuju ono što se ne vidi u KPI-jevima. I ovdje se zajedno traži novi okvir organizacijske zrelosti, a to je onaj koji uključuje i strukturu i kulturu, i sustav i ponašanja.

People & Culture Horizons ne dolazi s gotovim odgovorima

Donosi ljude koji ih pokušavaju pronaći, kroz njihovo znanje, iskustvo i promišljanje.
Jer ono što razlikuje organizaciju koja raste od one koja samo opstaje, nije plan.
Nego kapacitet da razumije ljude, procese i sve ono što se događa između.

People & Culture HORIZONS 2025
12.–13.11.2025., MOZAIK EVENT CENTAR - SLAVONSKA AVENIJA 6/2
Dvije programske cjeline: HR Arena & Business Arena

Više od 60 govornika, 30 predavanja, 12 panela, 8 interaktivnih radionica
 

Early bird kotizacije dostupne su do 31.10.2025. na www.peopleandculture.hr

