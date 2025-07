Teški incident u klinici za pomlađivanje u Beču: Pacijent u komi. Liječnici i policija na nogama

Teški medicinski incident dogodio se je u jednoj od privatnih klinika za alternativnu medicinu, u samom središtu Beča. Nakon što je 57-godišnji pacijent iz Gornje Austrije prebačen u kritičnom stanju u bečku Opću bolnicu AKH i nalazi se u induciranoj komi, na nogama su ne samo liječnici nego i policija, izvještava austrijski portal oe24. Evo i zašto. Isti izvor, pozivajući se na povjerljive izvore navodi da je 57-godišnji Nijemac koji živi u austrijskoj pokrajini Gornjoj Austriji 17. srpnja došao u bečku privatnu kliniku za alternativnu medicinu na tretman pomlađivanja.

Tijekom višesatnog tretmana pročišćavanja krvi tzv. “Longevity”, koje je počelo ujutro oko 10 sati, došlo je do teških, po život opasnih komplikacija. Između ostalih, i do moždanog edema. Aistrijski portal piše da je terapija pomlađivanja uključivala umjetno izazvano povišenje tjelesne temperature kao i višestruko povećanje količine kisika u krvi. Sve s ciljem obnavljanja organizma i usporavanja procesa starenja.

Ono što posebno zanima policiju, a sada i Državno tužiteljstvo koje je uključeno u istragu, zašto liječnici nisu odmah pozvali hitnu pomoć nakon što se je 57-godišnjaku stanje rapidno pogoršavalo ? Hitna pomoć navodno je pozvana tek nakon podneva, kada se je pacijent počeo grčiti i izgubio je svijest. koja ga je prebacila u bečku Opću bolnicu. Pacijent je potom prebačen u bečku Opću bolnicu i smješten na Odjel intenzivne njege. Kako je potvrđeno iz bolnice AKH, austrijskom portalu, 57-godišnjak je u životnoj opasnosti i prognoze ne izgledaju dobro.

U bolnicu je 57-godišnjak primljen sa sumnjom u moždani edem. Opasno stanje, koje nastaje kada se u moždanom tkivu nakupi prevelika količina tekućine. To može dovesti do povećanja tlaka unutar lubanje, poremećaja funkcije mozga, a u najtežim slučajevima i do trajnih oštećenja, te smrti. Nakon što su vidjeli o čemu se radi liječnici bečke Opće bolnice, koja je i Sveučilišna, odmah su slučaj prijavili policiji. istraga je u tijeku.

Ono što je već službeno priopćila glasnogovornica Bečke policije Julia Schick je da se nakon prijave liječnika istraga vodi “protiv nepoznatog počinitelja, zbog sumnje u nanošenje tjelesnih ozljeda, s teškim trajnim posljedicama”. Kako se navodi, nakon okončanja policijske istrage slučaj će preuzeti Državno odvjetništvo u Beču. Portal oe24 navodi kako iz austrijskih medicinskih krugova stižu ne samo zgražanja nego i upozorenja svima onima koji se teško nose sa starenjem ii htjeli bi ostati mladi. U nastavku prenosi izjavu jednog od austrijskih liječnika, koji je za navedeni portal rekao:

“Ovo je uzbuna za nas! Ovakovi tragični incidenti naglašavaju važnost medicinskih tretmana koji se temelje na znanstvenim dokazima. Čim su ljudski životi ugroženi, posljedice moraju uslijediti”. Bečka privatna klinika za alternativnu medicinu, u kojoj se je dogodio navedeni medicinski incident, zasad se nije javno oglasila. Ono što je također važno i navodi se na portalu, vezano uz spomenute aktere je, da za sve vrijedi načelo nevinosti, tako dugo dok im se ne dokaže suprotno.