Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAGORJE

Teška prometna nesreća: Jedna osoba poginula, dvije su ozlijeđene

Zagreb: U Travnom poginuo motociklist
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
09.11.2025.
u 19:32

U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, a promet je od 18.28 satii  zbog sudara zatvoren za sav promet

Jedan čovjek je poginuo, a dvoje je teško ozlijeđenih u teškoj prometnoj nesreći u nedjelju oko 18 sati kod Selnice, potvrdili su za 24sata iz PU krapinsko-zagorske. 

U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, a promet je od 18.28 satii  zbog sudara zatvoren za sav promet na dionici ceste od Poznanovca do Zlatar Bistrice. 

Ključne riječi
prometna nesreća Zagorje policija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja