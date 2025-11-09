Teška prometna nesreća: Jedna osoba poginula, dvije su ozlijeđene

Jedan čovjek je poginuo, a dvoje je teško ozlijeđenih u teškoj prometnoj nesreći u nedjelju oko 18 sati kod Selnice, potvrdili su za 24sata iz PU krapinsko-zagorske.
U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, a promet je od 18.28 satii zbog sudara zatvoren za sav promet na dionici ceste od Poznanovca do Zlatar Bistrice.
