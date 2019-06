Temperatura zraka nekima možda previsoka, evo što nas očekuje

Kapute definitivno možemo skloniti u ormare zato što nam je stiglo pravo ljeto. Osim toga, stiglo je i opasno UV zračenje te temperature koje za neke mogu biti previsoke pa stručnjaci upozoravaju na prekomjerno izlaganje suncu i savjetuju da se adekvatno zaštitite.

U Slavoniji i Baranji u nedjelju pretežno sunčano te danju vrlo toplo i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša i do 30, objašnjava HRT-ov meteorolog Tomislav Kozarić.



U središnjim predjelima sunčano uz malu, a ujutro ponegdje moguće i umjerenu naoblaku. Vjetar slab, a dnevna temperatura najviša oko 29 stupnjeva. U gorskim predjelima i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano. Vjetar u gorju slab, a na moru slaba i umjerena bura, poslijepodne na otvorenom sjeverozapadnjak. More malo do umjereno valovito. Najviša temperatura većinom između 26 i 31 stupanj.

U Dalmaciji sunčano i još toplije jer će nakon slabe do umjerene bure, tek kasnije poslijepodne u nedjelju zapuhati sjeverozapadnjak Stoga se najviša temperatura očekuje između 30 i 33 stupnja, a najniža od 17 u unutrašnjosti do 22 na obali. Podjednake temperature bit će i na južnom Jadranu gdje će vjetar sutra biti uglavnom slab, navodi HRT. U unutrašnjosti u poslijepodnevnim satima rijetko moguć lokalni kratkotrajni pljusak, uglavnom samo u gorju i to najvjerojatnije u utorak. Vjetar slab, u utorak u Slavoniji do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura do srijede bez već promjene.