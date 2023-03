Taktika zastrašivanja: Kina 'prerezala' internet udaljenom tajvanskom otočju

Kina je optužena da je "ugasila" internet jednom od udaljenih tajvanskih otočja u sklopu svoje najnovije taktike zastrašivanja sa ciljem prisiljavanja ove zemlje na ponovno ujedinjenje, piše Daily Mail. Stanovnici Matsua u blizini kineske granice naišli su na probleme s plaćanjem računa za struju, zakazivanjem posjeta liječniku ili primanjem paketa.

Oko 14.000 ljudi koji žive na ovom otoku oslanjaju se na dva podmorska internetska kabla koji vode do glavnog otoka Tajvana.

Nacionalna komisija za komunikacije (NCC), pozivajući se na otočku telekomunikacijsku službu, okrivila je dva kineska broda za rezanje kablova. Sumnja se da je kineski ribarski brod presjekao prvi kabel oko 50 kilometara u moru. Šest dana kasnije, 8. veljače, kineski teretni brod presjekao je drugi, priopćio je NCC. Ipak, tajvanska vlada nije to nazvala namjernim činom od strane Pekinga, jer nije bilo izravnih dokaza o odgovornosti kineskih brodova. Rusija je prilikom invazije na Ukrajinu uklanjanje internetske infrastrukture učinila jednim od ključnih dijelova svoje strategije. Neki stručnjaci sumnjaju da je Kina možda namjerno prerezala kablove kao dio svog maltretiranja samoupravnog otoka koji smatra dijelom svog teritorija, kako bi se ponovno ujedinili silom ako bude potrebno.

Kina redovito šalje ratne zrakoplove i mornaričke brodove prema Tajvanu kao dio taktike zastrašivanja demokratske vlade otoka. Zabrinutost zbog kineske invazije i spremnosti Tajvana da joj se odupre porasla je zbog rata u Ukrajini. Otočani su u međuvremenu bili prisiljeni priključiti se na ograničeni internet putem mikrovalnog radijskog prijenosa, zastarjele tehnologije, kao rezervu. To je ponekad značilo čekanje satima za slanje SMS-a, prekidanje poziva i videozapise koji nisu mogli gledati.

- Mnogi bi turisti otkazali rezervaciju ako nema interneta. U današnje vrijeme internet igra vrlo veliku ulogu u ljudskim životima - rekao je Chen, koji živi u Beiganu, jednom od otoka Matsua. Gubitak internetskih kablova imao je velike implikacije na nacionalnu sigurnost. Kablovi su presječeni 27 puta u proteklih pet godina, ali na temelju podataka Chunghwa Telecoma nije bilo jasno iz koje su zemlje plovila. Tajvanska obalna straža krenula je u potjeru za ribarskim brodom koji je presjekao prvi kabel 2. veljače, ali se on vratio u kineske vode, objavile su vlasti. Dva kineska broda pronađena su u području gdje su kablovi presječeni, na temelju podataka automatiziranog identifikacijskog sustava, sličnog GPS-u, koji pokazuje lokaciju plovila.

- Ne možemo isključiti da ih je Kina namjerno uništila. Tajvan treba uložiti više resursa u popravak i zaštitu kablova - rekao je Su Tzu-yun, stručnjak za obranu u vladinom Institutu za istraživanje nacionalne obrane i sigurnosti. On je priopćio rezultate istraživanja prema kojem su samo Kina i Rusija imale tehničke mogućnosti uraditi diverziju. Internetski kablovi, koji mogu biti široki od 20 do 30 milimetara, obavijeni su čeličnim oklopom u plitkim vodama gdje postoji veća vjerojatnost da će naletjeti na brodove. Unatoč zaštiti, kablovi se mogu prilično lako prerezati od strane brodova i njihovih sidra ili ribarskih brodova koji koriste čelične mreže. No bez obzira na to, 'ova razina oštećenja vrlo je neuobičajena za kabel, čak i u plitkim vodama Tajvanskog tjesnaca', rekao je Geoff Huston, glavni znanstvenik u Asia Pacific Network Information centru, neprofitnoj organizaciji koja upravlja internetskim resursima u regiji.

Bez stabilnog interneta, vlasnik kafića Chiu Sih-chi rekao je da je posjet liječniku zbog prehlade njegovog malog sina postao gnjavaža, jer su prvo morali otići u bolnicu samo da bi dobili termin. Vlasnica zalogajnice rekla je da je izgubila tisuće dolara u proteklih nekoliko tjedana jer obično prima online narudžbe. Mušterije bi joj dolazile na štand očekujući da je hrana gotova, a ona nije ni vidjela njihove poruke. Suočeni s neobičnim poteškoćama, stanovnici Matsua smišljali su svakakve načine kako organizirati svoje živote. Jedan je par planirao nositi se s nadolazećom špicom sezone tako što će jedna osoba ostati u Tajvanu kako bi pristupila njihovom sustavu rezervacija i prenijela informacije drugoj putem tekstualnih poruka.

Neki poduzetni stanovnici otišli su na drugu obalu kako bi kupili SIM kartice od kineskih telekoma, iako one dobro funkcioniraju samo na mjestima bliže kineskoj obali, koja je na najbližoj točki udaljena 10 kilometara. Drugi, poput vlasnika prenoćišta Tsao Li-yua, odlazili bi u ured Chunghwa Telecoma kako bi koristili Wi-Fi pristupnu točku koju je tvrtka u međuvremenu postavila za lokalno stanovništvo. Wang Chung Ming, načelnik okruga Lienchiang, kako se otoci Matsu službeno zovu, rekao je da su on i zakonodavac iz Matsua otišli u Taipei nedugo nakon što se internet pokvario kako bi zatražili pomoć. Rečeno im je da će imati prioritet u budućim radovima na internetskoj infrastrukturi..

Tajvansko Ministarstvo digitalnih poslova javno je zatražilo ponude satelitskih operatera u niskoj Zemljinoj orbiti za pružanje interneta u rezervnom planu, nakon što je vidjelo kibernetičke napade Rusije u invaziji na Ukrajinu, izjavila je šefica ministarstva Audrey Tang za The Washington Post prošle jeseni. Ipak, plan je u zastoju jer tajvanski zakon propisuje da pružatelji usluga moraju biti u većinskom vlasništvu domaćih dioničara. Glasnogovornik ministarstva uputio je pitanja o napretku rezervnih planova Nacionalnoj komisiji za komunikacije. NCC je rekao da će instalirati sustav nadzora za podvodne kabele, dok će se oslanjati na mikrovalni prijenos kao rezervnu opciju. Mnoge pacifičke otočne nacije, prije nego što su počele koristiti internetske kablove, ovisile su o satelitima kao rezervi, rekao je Jonathan Brewer, telekomunikacijski konzultant s Novog Zelanda koji radi diljem Azije i Pacifika.

Tu je i pitanje troškova. Popravak kablova je skup, prve procjene govore o brojci od 30 milijuna tajvanskih dolara (gotovo milijun eura) samo za rad brodova.

- Kineski brodovi koji su oštetili kablove trebali bi snositi odgovornost i platiti odštetu za vrlo skupe popravke - rekao je Wen Lii, čelnik Matsu ogranka vladajuće Demokratske progresivne stranke. Wang, načelnik okruga Lienchiang, rekao je da je spomenuo kablove tijekom nedavnog posjeta Kini, gdje je upoznao izvršnog direktora iz China Mobilea. Ponudili su poslati tehničare u pomoć. Ali odšteta će, rekao je, zahtijevati pružanje čvrstih dokaza o tome tko je to učinio. Stanovnici za sada mogu jedino čekati. Brodovi za polaganje kablova mogu doći najranije 20. travnja, zbog ograničenog broja plovila koja mogu obaviti posao. Mjesec dana bez funkcionalnog interneta ima i dobrih strana. Chen Yu-lin, vlasnik pansiona s doručkom, osjećao se mirnije.

Bilo je teško u prvom tjednu, ali Chen se brzo navikao.

- Iz životne perspektive, mislim da je puno ugodnije jer dobivate manje poziva - rekao je, dodajući da provodi više vremena sa svojim sinom, koji obično igra igrice online. U internet kafiću gdje su vojnici izvan dužnosti igrali offline igre, učinak je bio isti. - Postali smo međusobno bliskiji. Kad ima interneta, svatko se drži za sebe, a sada smo povezaniji - rekao je vojnik koji je naveo samo svoje ime, Samuel.

