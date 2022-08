Najava optužnica iz Beograda

Škare Ožbolt: Povući veleposlanika iz Srbije, a ako treba, i blokirati im pregovore s EU

Iz Ministarstva pravosuđa neslužbeno za situaciju vezanu uz optužnice, i one potvrđene i one najavljene, kažu da je neozbiljna jer do sada ništa službeno nisu dobili